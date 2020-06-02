За последние сутки в России выявлено 8863 случая заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 423 741 человека. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Инфицированные выявлены в 84 регионах страны, причем около 40% не имели клинических проявлений заболевания.
За сутки из больниц выписалось 11 108 пациентов, общее число выздоровевших составило 186 985 человек, скончались с подтвержденным диагнозом еще 182 больных, всего пандемия унесла жизнь 5037 россиян.
Напомним, что по последним данным в Алтайском крае подтвердилось еще 70 случаев заболевания, общее число инфицированных достигло 1985 жителей региона.
Комментарии
Косоглазым не надо предъявить???
Трамп мож их бахнет чем нить
У американцев число умерших 106,927, то есть уже на 101 тысячу больше, чем в России и этот разрыв все увеличивается
У американцев свобода,демократия и ценности всякие.К тому же они радио изобрели.