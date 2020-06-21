15 новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Республике Алтай

20 июня в Республике Алтай зафиксировано 15 новых случаев заражения коронавирусом. 11 из них – в Кош-Агачском районе, сообщает региональный оперштаб.

Из 11 человек в районе заболел один ребенок. Кроме того, диагноз подтвердился у двух жителей Горно-Алтайска, одного жителя Майминского района и мужчины, прибывшего в Майминский район из другого региона. 14 из 15 новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В трех случаях диагностированы симптомы заболевания.

Всего на данный момент в Республике Алтай подтверждено 436 случаев заболевания, в том числе 212 – в Кош-Агачском районе, 108 – в Горно-Алтайске, 30 – в Улаганском районе, 27 – в Турочакском районе, 26 – в Майминском районе, 13 – в Онгудайском районе, 10 – в Усть-Коксинском районе, 4 – в Шебалинском районе, 3 – в Усть-Канском районе, 2 – в Чемальском районе, 1 – в Чойском районе.

Напомним, что с 10 июня на территории Кош-Агачского района действует режим карантина. Въезд и выезд запрещен для всех, кроме людей, проживающих в муниципалитете.