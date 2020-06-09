Кош-Агачский район Республики Алтай закрыли на карантин из-за коронавируса

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин ввел режим карантина в Кош-Агачского районе, сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

С 10 июня 2020 года въезд и выезд с территории Кош-Агачского района запрещен для всех, кроме людей, проживающих в районе. Республиканскому МВД рекомендовано разместить пост в селе Курай и обеспечить закрытие границы с круглосуточной проверкой регистрации у жителей.

Ограничения не распространяются на работников непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных учреждений и магазинов с продуктами и товарами первой необходимости.

Причиной дополнительных мер стал рост числа подтвержденных случаев COVID-19 в очаге. Напомним, что сегодня коронавирус подтвердился у 13 жителей Кош-Агачского района, в том числе у пяти детей. Общее число заболевших в районе достигло 60, что опережает другие образования региона. Всего на 9 июня в Республике Алтай диагноз подтвержден у 204 человек.