Такой день. Удивительный Алтайский край и извинения за трек про Иисуса

Amic.ru — о главный событиях Алтайского края за 7 июля. Без коронавируса.
Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков рассказал, что задумался о смене спортивного гражданства. Схожую позицию высказала и Анжелика Сидорова, а до этого трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене.
Экс-сенатор Алтайского края Юрий Шамков стал председателем Общественной палаты седьмого созыва. Всего в новом созыве будут работать 45 человек, 37 из которых проголосовали за назначение председателем Шамкова.
Алтайский край попал в топ-15 удивительных мест России по версии журнала National Geographic Traveler. Эксперты советуют посетить несколько туристических мест: слияние Бии и Катуни, гору Синюху, Царский курган, каскад водопадов на реке Шинок и Денисову пещеру.
В Алтайском крае названы сроки охоты на бурого медведя и дичь. Они определены указом губернатора Алтайского края.
91 дом в Барнауле получит новую кровлю, фасад, лифт или инженерную систему. Работы будут выполнены за счет средств собственников, которые они отчисляли в краевой фонд капитального ремонта.
Барнаульский музыкант Геннадий Корчагин, который выпускает музыку под псевдонимом Павел Сатаненко, извинился за трек "Господь-Господь", который стал мемом благодаря соцсетям. Ранее стало известно, что композицию "Господь-Господь" проверят на предмет оскорбления чувств верующих
Начались продажи на авиарейсы по направлению Омск — Барнаул — Омск. В Международном аэропорту Барнаул имени Германа Титова отметили, что это субсидированный рейс.
Участок дороги на Власихинской в Барнауле, на который пожаловались читатели amic.ru из-за огромных ям, начали ремонтировать. Особенно автомобилистов радует тот факт, что дорожное полотно восстанавливают на перекрестке с улицей Лазурной.
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