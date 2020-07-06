Алтайский край установил очередной суточный рекорд по заболевшим. Организаторов крестного хода в Коробейниково хотят наказать за нарушение эпидрежима, а владельцы тренажерных залов требуют разрешить им открыться. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
124 (!) новых случая заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае. Чем вызван такой резкий скачок — неизвестно. Теперь в регионе 4538 заболевших, в том числе 450 детей.
За последние сутки:
- в Барнауле зафиксировали 48 случаев инфицирования,
- в Рубцовске – 18,
- в Михайловском районе – 16,
- в Новоалтайске – 12,
- в Первомайском районе – 5,
- в Тальменском районе – 4,
- в Бийске, Залесовском и Локтевском районах – по 3,
- в Славгороде, Рубцовском и Советском районах – по 2,
- в Заринске, Алтайском, Волчихинском, Змеиногорском, Кулундинском, Павловском районах – по 1.
За весь период пандемии из больниц выписали 3253 человека. Из них 35 — за прошедшие сутки. В тяжелом состоянии находятся 88 пациента, а на аппарате ИВЛ — 25. По данным оперштаба, всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовали 215244 человека.
Еще четыре пациента, у которых ранее подтвердился коронавирус, скончались в Алтайском крае. По данным оперативного штаба региона, только один из них умер из-за COVID-19, а трое имеют иные причины смерти.
Таким образом, за весь период в Алтайском крае скончалось 104 человека с коронавирусом. Причем 45 пациентов умерли из-за COVID-19, 56 - из-за иных причин смерти. Еще три случая находятся на экспертизе.
Организаторов крестного хода в Коробейниково хотят привлечь к административной ответственности. Дело в том, что епархия провела это мероприятие в обход ограничений, пояснили в Роспотребнадзоре. Об этом нарушении ведомство проинформировало губернатора Виктора Томенко.
По оценке Роспотребнадзора, организаторы крестного хода совершили правонарушение по ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Должностным лицам за это грозит до 50 тысяч рублей штрафа, а юридическим – до 300 тысяч рублей. Однако возбудить дело может только правоохранительные органы.
Напомним, в регионе до сих пор запрещено проводить массовые мероприятия.
Представители алтайских фитнес-клубов опубликовали петицию в адрес губернатора Виктора Томенко с просьбой разрешить возобновление работы спортивных центров.
"Фитнес-клубы закрыты уже около 3,5 месяцев. Организации на грани банкротства, люди сидят без денег. Открыта большая часть организаций, но фитнес пока вне закона. Хотя в тренажерных залах люди выполняют упражнения минимум в 2-х метрах друг от друга, то есть соблюдается социальная дистанция", — говорится в тексте к петиции.
Там также добавили, что в других регионах спортзалам разрешили работать дано, и к вспышке заражения в фитнес-клубе это не привело.
Алтайский край не вошел в число регионов, которые получат федеральные средства для стимулирующих выплат медработникам, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19. Соответствующий документ 2 июля подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Согласно тексту постановления, на софинансирование таких выплат в российские регионы направят свыше 7,5 млрд рублей. Из них свыше 6 млн рублей получит Республика Алтай.
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