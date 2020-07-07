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Алтайский экс-сенатор Юрий Шамков стал председателем Общественной палаты

, ИА "Амител"
Его кандидатуру предложил Лев Коршунов
Фото: YouTube

Фото: YouTube

Экс-сенатор Алтайского края Юрий Шамков стал председателем Общественной палаты седьмого созыва. Эта информация появилась в региональных телеграм-каналах.

Кандидатуру Шамкова предложил Лев Коршунов, который возглавлял ОП в пятом и шестом созывах. 

В 2008-2014 годах Шамков представлял Алтайский край в Совете Федерации, а также был генеральным директором барнаульского завода асбестовых технических изделий. В состав Общественной палаты он вошел как советник директора "Российского Фонда технологического развития".

Всего в новом созыве будут работать 45 человек, 37 из которых проголосовали за назначение председателем Шамкова. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

7.07.2020 16:29
- гость -

Коршунов это не тот который политех с молотка по миру пустил? Такой ВУЗ загасить, за это садить надо.

7.07.2020 17:01
- гость -

16:29
- гость -
Коршунов
Бытиё определяет сознание. Коршун поклевал цыпляток. Министр соцразвития - Голодец, доктор Мясников - фрик от медицины и пр.

7.07.2020 17:07
- гость -

Кстати, доктор Малышева свалила в США. В отпуск наверное. Явно не бросит свою паству.

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