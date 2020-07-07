Алтайский экс-сенатор Юрий Шамков стал председателем Общественной палаты

Экс-сенатор Алтайского края Юрий Шамков стал председателем Общественной палаты седьмого созыва. Эта информация появилась в региональных телеграм-каналах.
Кандидатуру Шамкова предложил Лев Коршунов, который возглавлял ОП в пятом и шестом созывах.
В 2008-2014 годах Шамков представлял Алтайский край в Совете Федерации, а также был генеральным директором барнаульского завода асбестовых технических изделий. В состав Общественной палаты он вошел как советник директора "Российского Фонда технологического развития".
Всего в новом созыве будут работать 45 человек, 37 из которых проголосовали за назначение председателем Шамкова.
Комментарии
Коршунов это не тот который политех с молотка по миру пустил? Такой ВУЗ загасить, за это садить надо.
16:29
- гость -
Коршунов
Бытиё определяет сознание. Коршун поклевал цыпляток. Министр соцразвития - Голодец, доктор Мясников - фрик от медицины и пр.
Кстати, доктор Малышева свалила в США. В отпуск наверное. Явно не бросит свою паству.