В Совете Федерации оценили идею выплаты пенсионерам по 15 тысяч рублей

Решение о дополнительных пособиях пенсионерам во время пандемии может принять только правительство, сообщил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
"Ежемесячно на выплаты пенсий выделяется 625-650 миллиардов рублей. На дополнительные платежи средств в Пенсионном фонде нет, в федеральном бюджете мы их не обозначали", – сообщил он, добавив, что без правительства этот вопрос никак не решить.
Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей, чтобы поддержать их во время пандемии.
Комментарии
Собственно , пиар. Плохо только , что для самопиара одного лица требуется сыграть на надеждах многих .
Но мы с Калибром всё равно перешлём Навальному по 700 рублей каждый.
Навальный на нас надеется.А мы на него.
Дурачок ты, МЫкола.
небедные на курорты прутся...и еще сексом в пляжных кабинках и на качелях занимаются-на фига им еще и за это деньги доплачивать?
По твоему Я/Мы,посылающие деньги Навальному-дурачки?!?!
200 долларей, ошчутимая сумма. Можно эту гипотетическую сумму назвать "путькины слёзки".
Я не мог даже и подумать,что Калибр,этот,как оказывается,нехороший человек предаст нас при первой же опасности.
Стоило Навальному совсем немного споткнуться- и вот на тебе.Так плюнуть в сторону нашей борьбы...
Одни предложили, другие оценили, а в итоге ху ху.
Одни предложили, другие оценили - а поговорить?
22.07.2020 18:45
Калибру
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Босьминога, твой цирк давно уехал.