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Новости

В Республике Алтай предложили взимать с туристов "экологический сбор"

, ИА "Амител"
Но сначала нужно решить вопрос с домами, которые принимают гостей неофициально
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Решить мусорные и экологические проблемы Республики Алтай, которые обострились на фоне массового притока туристов, можно с помощью "курортного / туристического / экологического сбора". Об этом в своем Instagram написала депутат регионального парламента Радмила Пекпеева.

Парламентарий отметила, что введение такого сбора должно сопровождаться созданием благоприятных условий для развития малого и среднего турбизнеса. Однако проблема состоит в том, что туристов в регионе принимают так называемые "зеленые дома", работа которых нигде не регламентирована.

Поэтому, по словам Пекпеевой, сначала нужно найти механизмы, которые позволят вывести из тени "зеленые дома", и только тогда можно внедрять "курортный / туристический / экологический сбор".

"Собранные средства мы могли бы направлять на развитие инфраструктуры турбизнеса, организацию и содержание маршрутов, мест стоянок, установку контейнеров и вывоз мусора, строительство туалетов, уборку территорий, чистку скал, установку систем видеонаблюдения и так далее", – написала депутат.

Отметим, что в настоящее время курортный сбор введен в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Республике Крым.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

24.07.2020 13:48
АБОРИГЕН

Он что, забыл где он живет? Какой бизнес? Какие благоприятные условия? Путинскому режиму не нужен самостоятельный средний класс. Только нищие, зависимые бюджетники. И никак иначе.

24.07.2020 14:54
- гость -

Клоуны в Горном 95% всего бизнеса НЕ легально, и срачник там выгрести тоже не реально, или полицию увеличьть раз в 100 и выгнать на улицу работать

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