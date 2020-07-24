В Республике Алтай предложили взимать с туристов "экологический сбор"

Решить мусорные и экологические проблемы Республики Алтай, которые обострились на фоне массового притока туристов, можно с помощью "курортного / туристического / экологического сбора". Об этом в своем Instagram написала депутат регионального парламента Радмила Пекпеева.
Парламентарий отметила, что введение такого сбора должно сопровождаться созданием благоприятных условий для развития малого и среднего турбизнеса. Однако проблема состоит в том, что туристов в регионе принимают так называемые "зеленые дома", работа которых нигде не регламентирована.
Поэтому, по словам Пекпеевой, сначала нужно найти механизмы, которые позволят вывести из тени "зеленые дома", и только тогда можно внедрять "курортный / туристический / экологический сбор".
"Собранные средства мы могли бы направлять на развитие инфраструктуры турбизнеса, организацию и содержание маршрутов, мест стоянок, установку контейнеров и вывоз мусора, строительство туалетов, уборку территорий, чистку скал, установку систем видеонаблюдения и так далее", – написала депутат.
Отметим, что в настоящее время курортный сбор введен в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Республике Крым.
Комментарии
Он что, забыл где он живет? Какой бизнес? Какие благоприятные условия? Путинскому режиму не нужен самостоятельный средний класс. Только нищие, зависимые бюджетники. И никак иначе.
Клоуны в Горном 95% всего бизнеса НЕ легально, и срачник там выгрести тоже не реально, или полицию увеличьть раз в 100 и выгнать на улицу работать