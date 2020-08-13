Жительница Бийска в Международный женский день из ревности убила свою подругу

47-летняя жительница Бийска предстанет перед судом по обвинению в убийстве. На преступление ее подтолкнула ревность.
По данным следствия, 8 марта 2020 года горожанка и ее 44-летний сожитель пригласили в гости подругу, чтобы отметить Международный женский день. Компания посидела за столом, после чего хозяйка дома отправилась спать.
Когда женщина проснулась, то увидела, что возлюбленный изменяет ей с подругой. Бийчанка жестоко избила соперницу, а после нанесла не менее 16 ударов ножом. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.
В ходе следствия обвиняемая полностью признала свою вину. Теперь ей придется предстать перед судом, рассказали в региональном СК.
Комментарии
Женщины Бийска опасны.