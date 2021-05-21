Как прошла церемония открытия Кубка мира по гребле в Барнауле. Фоторепортаж

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

21 мая в Барнауле прошла торжественная церемония открытия второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. В ней принял участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко и министр спорта России Олег Матыцин.

В ходе церемонии министр спорта отметил высокий уровень организации мероприятия и благодарил спортсменов, которые прибыли на соревнования.

Также на церемонии присутствовал глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

Напомним, заезды гребцов сегодня будут проходить с 14:00 до 15:20 и с 16:15 до 17:05. В перерывах будут разыгрывать ценные призы среди зрителей соревнований. Программа закончится к 19:00.