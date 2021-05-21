Как прошла церемония открытия Кубка мира по гребле в Барнауле. Фоторепортаж

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
21 мая в Барнауле прошла торжественная церемония открытия второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. В ней принял участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко и министр спорта России Олег Матыцин.
В ходе церемонии министр спорта отметил высокий уровень организации мероприятия и благодарил спортсменов, которые прибыли на соревнования.
Также на церемонии присутствовал глава Республики Алтай Олег Хорохордин.
Напомним, заезды гребцов сегодня будут проходить с 14:00 до 15:20 и с 16:15 до 17:05. В перерывах будут разыгрывать ценные призы среди зрителей соревнований. Программа закончится к 19:00.
Комментарии
Увидев 7 фото понял для кого все пляшут и кто 600 милионов освоил, весело
а медведя нафига притащили, еще и гималайского
21.05.2021 15:09
Loko
Увидев 7 фото понял для кого все пляшут и кто 600 милионов освоил, весело
Полностью согласен, а челядь за сценой и подальше (чтоб только в оптику могли что увидеть и то сзади), чтоб не отсвечивала