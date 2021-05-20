Сотрудник МЧС по работе приехал на Кубок по гребле в Барнауле и выиграл "Ладу Гранту"

Начальник 1-й пожарной части по охране Центрального района Барнаула, сотрудник МЧС Александр Шубин выиграл автомобиль "Лада Гранта" в лотереи, которая каждый день проходит во время Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

По словам организаторов, несколько раз в перерывах соревнований гребцов 20 мая разыгрывались различные призы среди болельщиков. Главный из них организаторы оставили напоследок. Когда заезды спортсменов уже закончились, определился счастливый обладатель автомобиля.

Спасатель Александр Шубин находился на соревнованиях по долгу службы. Сертификат на автомобиль он получил из рук генерального спонсора II этапа Кубка мира, генерального директора барнаульского завода АТИ Артёма Шамкова.

Напомним, что время престижного турнира по гребле среди зрителей каждый день разыгрывают множество призов: несколько автомашин и даже квартира в Барнауле.

Поучаствовать в лотерее можно на аллее, ведущей от входа на зрительскую территорию до трибуны. Там будет стоять специальная шопинг-зона – ряд киосков, где будут продаваться сувениры и продукция алтайских производителей. Чтобы выиграть приз, необходимо приобрести в одном из семи павильонов (№ 7,17, 27, 37, 47, 57, 67) с надписью "Товары розыгрыша" продукцию с символикой Кубка мира (футболки, бейсболки, брелоки и т. д.) на сумму не менее 500 рублей (одним чеком). После этого зритель турнира по гребле должен подойти к киоску № 77 с надписью "Чек сдай на розыгрыш", на обратной стороне своего чека за покупку товаров с символикой написать фамилию, имя и номер телефона, и опустить чек в большой прозрачный куб. Призы обещают разыгрывать несколько раз в течение дня.