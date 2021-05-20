Вице-президент федерации гребли восхищён тем, как в Барнауле проходит Кубок мира

Вице-президент Международной федерации каноэ (IFC) Томас Конецко восхищён тем, как в Барнауле прошёл первый день Кубка мира по гребле. По его словам, канал соответствует всем мировым стандартам. О своих впечатлениях Конецко рассказал алтайским СМИ.

"Мы присутствуем на очень важных во всех смыслах соревнованиях. Это первые после большого перерыва гонки гребцов в России и первые в истории Алтайского края и Барнаула. Спортсмены уже по достоинству оценили подготовку канала и тот факт, что здесь лёгкая, быстрая вода. Я уже говорил об этом несколько раз: мы поражены гостеприимством Барнаула и той работой, которая выполнена здесь для того, чтобы этап Кубка мира прошёл на высшем уровне. Гребной канал в Барнауле соответствует самым высоким стандартам и готов в дальнейшем принимать соревнования под эгидой ICF", – сказал Конецко.

По словам одного из главных людей в гребле в мире, холодная погода, которая пришла в Алтайский край, никак не повлияет на результаты. Спортсмены привыкли соревноваться и при минусовых температурах. Однако некоторым гребцам в лодках-одиночках всё равно мешал ветер.

"Завтра в заездах двоек это будет иметь минимальное значение, на следующие три дня прогноз погоды более благоприятен. А температура воздуха не должна беспокоить спортсменов. Они часто тренируются и выступают при низкой температуре воздуха", – добавил Конецко.

Отметим, второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ проходит в Барнауле с 20 по 23 мая 2021 года. Это будет отбором на Олимпиаду 2021 года в Токио. На соревнованиях разыграют шесть лицензий. В Барнаул прилетели около 300 спортсменов из 55 стран мира.