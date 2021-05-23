Последний день Кубка мира по гребле в Барнауле. Фоторепортаж

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Оживление царит в заключительный день второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле, сообщают корреспонденты amic.ru с места событий.

Трибуны заполнены полностью. Билетов в продаже нет – раскупили все.

23 мая за победу поборются сразу несколько россиян. В байдарках Артём Коровин и Алексей Шишкин постараются принести России медали на дистанции 1000 метров (начало заплыва 13:11), Алёна Костромитина – на дистанции 5 км (16:15).

В каноэ Захар Петров и Кирилл Романов, уже принесшие победу на 500-метровке, попробуют закрепить успех на километровой дистанции (13:21). В каноэ-двойке Ирина Андреева и Дмитрий Шаров попытаются быстрее всех покорить 200-метровку (13:42). Затем каноист Кирилл Романов попытается победить в пятикилометровом заплыве (16:15).

Официальная церемония закрытие турнира запланирована на 14:30. В 18:30 разыграют главный приз – автомобиль.