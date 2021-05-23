Виктор Томенко пришел к болельщикам на Кубке мира в Барнауле

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина
Глава Алтайского края Виктор Томенко занял место на трибуне с болельщиками в заключительный день Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле. Об этом сообщают корреспонденты amic.ru с места событий.
Любители спорта с энтузиазмом восприняли появление губернатора. Некоторые стали его фотографировать.
Отметим, что трибуна, на которой находятся спортсмены, журналисты и вип-персоны, расположена на другом берегу Гребного канала.
Напомним, Виктор Томенко присутствовал и на торжественной церемонии открытия. Он встретил министра спорта России Олег Матыцина и показал ему территорию Гребного канала.
Комментарии
Господи что они творят, через три недели будет всплеск по ковиду, сколько умрет людей и опять будут замалчивать. Весь мир борется за жизнь а мы все показуху устраиваем
Мадам,держите себя в руках.Скоро придёт полицейский.
дешевые понты
Абсолютно согласен что это понты.Путин поставил чинодрала.
"Томенко пришел к болельщикам"
НУ это вооще !!!!Болельшики писались?