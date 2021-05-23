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Виктор Томенко пришел к болельщикам на Кубке мира в Барнауле

, ИА "Амител"
Губернатор занял место на общей трибуне за два часа до церемонии закрытия

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина

Глава Алтайского края Виктор Томенко занял место на трибуне с болельщиками в заключительный день Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле. Об этом сообщают корреспонденты amic.ru с места событий.

Любители спорта с энтузиазмом восприняли появление губернатора. Некоторые стали его фотографировать.

Отметим, что трибуна, на которой находятся спортсмены, журналисты и вип-персоны, расположена на другом берегу Гребного канала.

Напомним, Виктор Томенко присутствовал и на торжественной церемонии открытия. Он встретил министра спорта России Олег Матыцина и показал ему территорию Гребного канала.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

23.05.2021 13:38
Гость

Господи что они творят, через три недели будет всплеск по ковиду, сколько умрет людей и опять будут замалчивать. Весь мир борется за жизнь а мы все показуху устраиваем

23.05.2021 14:01
- гость -

Мадам,держите себя в руках.Скоро придёт полицейский.

23.05.2021 14:02
гость

дешевые понты

23.05.2021 14:06
- гость -

Абсолютно согласен что это понты.Путин поставил чинодрала.

23.05.2021 14:11
ПЕТР

"Томенко пришел к болельщикам"

НУ это вооще !!!!Болельшики писались?

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