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Райская бухта: как гребной канал превратят в "Алтай-Экспо" с пляжами, отелями и кафе

, ИА "Амител"
Частный инвестор уже готов вложить в объект от 50 миллионов рублей. Благоустройство начнётся в 2021 году
Фото: Екатерина Смолихина

Фото: Екатерина Смолихина

Территория гребного канала в Барнауле, где в мае проходил этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, в ближайшие несколько лет может стать главной зоной рекреации в городе. Уже в этом году на канале планируют намыть берег для самого большого общественного пляжа в столице края. Деньги на эти работы выделят из бюджета региона в рамках краевой адресной инвестиционной программы. Многие алтайские бизнесмены уже готовы в 2022 году вложить десятки миллионов рублей и построить на канале отели, бани, зоны для отдыха и для занятий спортом (теннисные корты, баскетбольные площадки), сделать искусственный пруд для рыбалки. Об этом журналистам сообщил председатель Федерации гребли Алтайского края Юрий Шамков.

Как благоустроят канал?

Губернатор Виктор Томенко поддержал проект. В этом году из бюджета края выделят деньги на намыв берега рядом с каналом. Уже в этом году барнаульцы смогут там отдыхать с палатками и шашлыками.

В 2022 году частные инвесторы готовы выделить минимум 50 миллионов на строительство на канале первых коммерческих объектов. Планируется возвести отель, кафе, бани с саунами, а также создать искусственный пруд для рыбалки. Юрий Шамков не исключил, что также на территории появятся и спортивные объекты. Например, теннисные корты по аналогии с клубом "Элланс" в центре Барнаула. Во время визита на Кубок мира министр спорта страны Олег Матыцин намекнул, что рядом с каналом в будущем могут построить большой ФОК за сотни миллионов рублей.

Юрий Шамков уверен, что алтайский гребной канал будет пользоваться популярностью у жителей Барнаула ещё много лет, и может стать одним из любимых мест для отдыха.

"Виктор Томенко нас уже поддержал. Уверен, площадка будет востребована. Мы сейчас считаем, сколько это может стоить. Есть идея превратить территорию в аналог "Экспоцентра" и назвать его "Алтай-Экспо". Проводить мероприятия международного уровня с большим количеством гостей", – пояснил руководитель Федерации гребли Алтайского края.

Он также добавил, что рядом с каналом будет расширена парковка до 1000 автомобилей. Сейчас она вмещает только 400. Также на территории спортивного объекта уже этой осенью высадят деревья и кустарники.

Кстати, установленные для Кубка по гребле трибуны убирать не будут, так как рассчитывают на множество других зрелищных мероприятий.

Чемпионат мира в 2026 году

Останутся в Барнауле также 120 лодок из 300, полученных для соревнований от Минспорта РФ. Их передадут воспитанникам школы гребли имени Костенко. Юрий Шамков пояснил, что сейчас в Алтайском крае греблей занимаются почти 400 детей. В планах федерации провести в 2023 году первенство мира среди юниоров в Барнауле. Чемпионат мира же достанется столице края не раньше 2026 года из-за особенностей процедуры: заявку необходимо подавать не раньше, чем за три года до соревнований.

Говоря об итогах Кубка мира, Юрий Шамков рассказал, что все болельщики и тренерский персонал остались довольны алтайским гостеприимством. Особенно иностранным гостям понравилось качество еды и транспорт. Например, немецкие спортсмены не скупились и платили по 500 рублей чаевых барнаульским таксистам, доставлявших гребцов из гостиницы на канал.

Напомним, второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ прошёл в Барнауле с 20 по 23 мая 2021 года. На турнире разыграли шесть лицензий на Олимпиаду в Токио. В Барнаул прилетели 157 спортсменов из 55 стран мира.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

4.06.2021 08:46
Михаил

Пойма... запах... комарье... слепни... не смущает? Мне кажется лучше бы реабилитировали пруд барнаулки

4.06.2021 08:52
Гость

Что-то Нью-Васюками повеяло

4.06.2021 08:56
- гость -


4.06.2021 08:52

Гость


Что-то Нью-Васюками повеяло

Губер же начитан у нас, может любимая книжка его

4.06.2021 08:58
Гость

Пляж? А веслом по башке не хотят получить? Или будут купаться по графику?

4.06.2021 09:00
Потёмкин

4.06.2021 08:52
Гость
Не то слово-прямо завоняло!

4.06.2021 09:30
- гость -

Верное решение. Здорово будет. Верю Шамкову.

4.06.2021 09:56
- гость -

Построить за бюджетные деньги а потом ,а потом? ну понятно отдать в аренду ,с последующим правом выкупа близкому к кругам власть при держащих ,семейному бизнесу.

4.06.2021 10:13
Горожанин

Сделайте навес над трибунами.
Я согласен я Михаилом, лучше Лесной пруд восстановите. А это место оставьте спортивным объектом, как у Вас спортивный объект будет совмещаться с местом отдыха? Нужно развивать в этом месте академическую греблю. Сделать команды в Вузах. А не шашлычную с лежаками устраивать.

4.06.2021 10:25
Горожанин

Причем академическая гребля, это реально задел на будущее, а не текущая суета в виде пляжа, которая оставит город и край на том же уровне что и сейчас.

4.06.2021 10:28
Виктор

4.06.2021 08:58
Гость

Я тоже этот момент не понял. Если приедешь туда с женой, детьми, тёщей, свояченицей и детьми свояченицы в День Гребли, то будет возможность купаться и грилить, или развернут и скажут "С радостью примем вас в другой день"?

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