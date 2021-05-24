33 квадратных метра: житель Барнаула выиграл квартиру на Кубке мира по гребле

Новую квартиру в строящемся доме разыграли по завершению второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле. Приз получил 26-летний житель города Даниил Павлюченко. Ему вручили сертификат на квартиру площадью 33 квадратных метра в доме компании "Строительная перспектива" от директора барнаульского завода АТИ Артёма Шамкова.

Обладателем квартиры Павлюченко стал с третьего раза. Первых двух победителей не оказалось на трибунах, а это было главным условием розыгрыша. Если в течение трёх минут обладатель приза не появлялся, то его выигрыш аннулировали.

Отметим, что во время проведения международных соревнований по гребле среди зрителей, помимо квартиры, разыграли также три автомобиля "Лада Гранта", которые выиграли спасатель Иван Шубин, фельдшер скорой помощи Валентина Швиндт и руководитель инженерного предприятия Антон Шишенко.

Второй этап Кубка мира по гребле в Барнауле прошёл с 20 по 23 мая. На турнир приехали около 300 спортсменов. Организаторы соревнований восхищены тем, как Алтайский край провёл Кубок. В ближайшие годы на гребном канале могут пройти ещё одни соревнования подобного уровня.