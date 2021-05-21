"Мощная энергетика": глава Минспорта посулил Барнаулу чемпионат мира по гребле

Министр спорта России Олег Матыцин не исключил, что в Барнауле на гребном канале в ближайшие годы могут пройти ещё одни крупные международные соревнования по гребле. В том числе — чемпионат мира. Барнаульский канал отвечает всем мировым стандартам, рассказал министр журналистам во время открытия II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

"Впечатления самые положительные. Мощная энергетика. Большое спасибо за гостеприимство. Трудно было в такой короткий период построить канал, чтобы он соответствовал международным стандартам. Уверен, что барнаульский канал будет служить не только жителям России, но и всему миру", — сказал Матыцин.

По словам министра, Международная федерация каноэ может доверить Барнаулу право провести чемпионат мира по гребле в ближайшие несколько лет. Ещё ни разу в истории России соревнования подобного уровня не проходили. Глава Минспорта отметил, что для ведомства важна высокая оценка, которую дал вице-президент Международной федерации каноэ (ICF) Томас Конецко организации мероприятия в Барнауле.

"Это очень хорошая рекреационная зона, и важно её использовать для воспитания талантливых спортсменов. Не менее важно, чтобы она была доступна для всех. Транспортная доступность практически обеспечена, и на воде такие просторы будут привлекательными", – сказал Матыцин и не исключил возможности создания на этой базе федерального или регионального центра по гребле. Однако пока непонятно, из какого бюджета — федерального или краевого — будут выделены деньги на спортивный объект. Глава ведомства уверен, что в любом случае ФОК будет пользоваться популярностью у спортсменов. Например, многие сборные других стран по гребле могут готовиться в Барнауле к важным соревнованиям.

"Будем обсуждать эту историю с губернатором Виктором Томенко. Главное, чтобы в Барнауле была сильная школа и сильные тренеры. Выбор должен быть за командой и федерацией. Иногда спортсмены устают пребывать на одной базе. Конечно, статус федеральный предполагает и федеральное финансирование. Если федерация сочтёт необходимым проводить сборы здесь, то финансирование будет идти через федеральный бюджет, а содержание останется на плечах региона", – отметил министр.

Второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ проходит в Барнауле с 20 по 23 мая 2021 года. Это будет отбором на Олимпиаду 2021 года в Токио. На соревнованиях разыграют шесть лицензий. В Барнаул прилетели около 300 спортсменов из 55 стран мира. Церемония открытия турнира прошла 21 мая. Соревнования покажут в 72 странах мира. Однако руководство "Матч ТВ" отказалось от трансляции соревнований и даже не послало в Барнаул съёмочную группу для освещения турнира.