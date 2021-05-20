Дмитрий Губерниев не приедет в Барнаул

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев не приедет на этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнаул. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

Губерниев отметил, что он представляет телеканал "Матч ТВ" и не может ставить под удар его интересы.

"А мой приезд к вам в нынешних обстоятельствах может быть именно так воспринят. До скорой встречи. Я очень буду её ждать! Ваш Дмитрий Губерниев!" – написал комментатор.

Напомним, что "Матч ТВ" проиграл аукцион на право транслировать соревнования компании "Регион Телеком" из Тюменской области. После этого продюсер канала Тина Канделаки написала открытое письмо губернатору Виктору Томенко с просьбой разобраться в ситуации.

Региональные власти и ФАС ответили, что все сделано в рамках законодательства. "Регион Телеком" победил, так как предложил более низкую цену. "Матч ТВ" от сигнала тюменской компании отказался. По информации amic.ru, руководство телеканала, который в год получает из федерального бюджета около 8 миллиардов рублей, отказалось отправлять в Барнаул даже съёмочную группу делать сюжеты для новостей.