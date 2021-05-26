Сборная Чили по гребле осталась в Барнауле готовиться к Олимпиаде в Токио

Спортсмены сборной Чили, участники II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, продолжат подготовку к Олимпийским играм в Токио на гребном канале Барнаула. Как сообщает "Алтайский спорт", латиноамериканские гребцы останутся на Алтае минимум до 16 июля. Эту информацию подтвердил директор краевой СШОР по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко Юрий Морозов.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Соревнования по гребле на байдарках и каноэ намечено провести с 2 по 7 августа.

Под началом Эвидо Гонсалеса в Барнауле будут почти два месяца тренироваться Мария Майярд и Карен Роко. В гонках на каноэ эта пара заняла третье место на дистанции 500 метров. Кроме этого, Мария Майярд стала победительницей соревнований на дистанции 5000 метров, серебряным призёром на 200-метровке в каноэ-одиночке и в смешанном парном экипаже с Сергеем Тарновским из Молдавии.

Отметим, высока вероятность, что в Барнауле будет готовиться к Играм и сборная Германии по гребле. Что касается сборной России, то она будет готовиться к Олимпиаде на канале во Владивостоке. Сейчас его ремонтируют. При этом в Барнауле условия намного лучше, но в пользу Дальнего Востока одинаковые часовые пояса с Токио. Однако не исключено, что часть тренировок сборная России всё же проведёт на Алтае.