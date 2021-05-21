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"Грусть и тоска": комментатор из Барнаула о скандале вокруг показа гребли на "Матче"

, ИА "Амител"
Михаилу Меламеду запретили освещать крутой турнир на Родине
Фото: Михаила Меламеда

Фото: Михаила Меламеда

Барнаульский комментатор Михаил Меладед, работающий на телеканале "Матч", прокомментировал ситуацию вокруг трансляции Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Госканал отказался присылать в Барнаул съемочную группу и даже делать новости об одном из крупнейших спортивных события года в стране. Дмитрий Губерниев также не смог приехать на Алтай и извинился перед болельщикам. Как пояснил Михаил Меламед на своей странице в соцсетях, ему также нельзя комментировать турнир на Родине. Такое решение продюсера канала Тины Канделаки.

"Боль. Просто грусть и тоска от того, что первое и, кто знает, возможно, последнее, мероприятие планетарного масштаба в моём родном городе, которое должно было стать праздником и гордостью для всего региона, прогремело на весь мир грандиозным скандалом и разборками. Я пишу этот пост не как комментатор Матч ТВ или чей-то друг, или коллега. Я пишу его как барнаулец. Как человек, которому не наплевать на свою родину. И на то, как она будет развиваться, что о ней будут думать люди в нашей стране и за её пределами, за что я в очередной раз смогу ей гордиться", — пишет Меламед.

По словам спортивного журналиста, ему приятно, что в Барнауле проходят соревнования такого высокого уровня. Однако по объективным причинам он не может осветить это событие на федеральном телеканале.

"Возможно, кто-то скажет: "Ну раз такой патриот, взял бы и всё равно комментировал!". Друзья, ну давайте будем благоразумны: погеройствовать один раз, потерять любимую работу и вместе с ней возможность приносить пользу Алтайскому краю — сомнительное решение. Теперь уже важно не испортить отношения во всём остальном. Для общей же пользы. Невозможно принять чью-то сторону, понять, кто прав, а кто виноват. Для этого нужно быть в курсе всех нюансов от и до. А это нереально. Да и не бывает такого, чтобы в конфликте был виноват только один. Единственное, к чему я сейчас хочу призвать, так это просто прийти на греблю. На трибуны, к телевизору — не важно! Просто поддержите событие, которое, несмотря на все сложности, продолжается в Барнауле", — заключил Михаил. 

Как неоднократно писал amic.ru, продюсер государственного телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки написала открытое письмо на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Она просит разобраться с вещателем главного спортивного события в истории региона – Кубка мира по гребле. Дело в том, что "Матч ТВ" проиграл аукцион на право транслировать соревнования компании "Регион Телеком" из Тюменской области. Его руководитель утверждает, что компания сделает качественную картинку, но "Матч ТВ" отказывается даже присылать журналистов освещать турнир в Барнауле. На Алтай не смог прилететь и Дмитрий Губерниев.

При этом картинку с соревнований покажут в 72 странах мира. Федеральный спортивный телеканал отказывается брать сигнал и может лишить миллиона россиян возможности посмотреть турнир мирового уровня. Отметим, что ФАС уже проверил законность проведения аукциона на показ Кубка мира и не нашёл никаких нарушений.

Министр спорта РФ Олег Матыцин не стал комментировать ситуацию с показом гребли на "Матче". Однако заявил журналистам, что подобного уровня соревнования должны показывать на государственном канале.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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