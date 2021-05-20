В Барнауле стартовал II этап Кубка мира по гребле. Фоторепортаж

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В четверг, 20 мая, в Барнауле стартовал II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ – самый крупный турнир, когда-либо проводимый на территории Алтайского края. И хоть официальное открытие мероприятия запланировано на пятницу, 21 мая, первые заезды спортсменов начались уже сегодня. Корреспондент amic.ru Екатерина Смолихина побывала на гребном канале и поделилась кадрами с места событий.

Напомним, что этап Кубка мира по гребле проходит в Барнауле с 20 по 23 мая. О том, как добраться до гребного канала, можно узнать в нашем материале. Помимо этого, на аmiс.ru вы можете ознакомиться с подробным расписанием турнира и посмотреть, какие ещё мероприятия запланированы на 20 мая в краевой столице.