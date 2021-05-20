В Барнауле стартовал II этап Кубка мира по гребле. Фоторепортаж

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В четверг, 20 мая, в Барнауле стартовал II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ – самый крупный турнир, когда-либо проводимый на территории Алтайского края. И хоть официальное открытие мероприятия запланировано на пятницу, 21 мая, первые заезды спортсменов начались уже сегодня. Корреспондент amic.ru Екатерина Смолихина побывала на гребном канале и поделилась кадрами с места событий.
Напомним, что этап Кубка мира по гребле проходит в Барнауле с 20 по 23 мая. О том, как добраться до гребного канала, можно узнать в нашем материале. Помимо этого, на аmiс.ru вы можете ознакомиться с подробным расписанием турнира и посмотреть, какие ещё мероприятия запланированы на 20 мая в краевой столице.
Комментарии
так это из-за них так похолодало в Барнауле. После 23 мая снова жара
"Х О С П А Д ЯЯЯЯЯ!!!!", на трибуны чего, статистов нагнали чели? и те поди из обслуги мероприятия.
Это хорошо, что похолодало именно когда проводится мероприятие... Когда тепло- воняет уж очень паршиво с иловых полей, которые там рядышком, да и гнуса нет.
20.05.2021 11:50
- гость -
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А по делу есть что сказать?
20.05.2021 11:35
- гость -
так это из-за них так похолодало в Барнауле. После 23 мая снова жара
череда спутников от илона маска
Обычные черёмуховые холода .Не повезло спортсменам . да и болельщикам : рабочая неделя и холод .
Спортсменам особо без разницы. Это же не хоккей или футбол.