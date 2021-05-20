"Желаю удачи": Путин поприветствовал участников Кубка мира по гребле в Барнауле

Президент России Владимир Путин обратился к участникам II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит с 20 по 23 мая в Барнауле. Это крупнейшие международные соревнования в России в 2021 году. Глава государства пожелал всем спортсменам удачи и "всего наилучшего".

"Эти престижные международные соревнования объединили в Барнауле известных спортсменов из многих стран, которые смогут продемонстрировать своё мастерство, побороться за победу и за право стать участником XXXII Олимпиады в Токио. С удовлетворением отмечу, что значимый вклад в организацию столь важных спортивных состязаний, в создание необходимых условий для тренировок атлетов внёс Фонд поддержки олимпийцев России. И, конечно, ощутимую помощь в подготовке и проведении этих ответственных стартов оказало правительство Алтайского края", – говорится в тексте обращения на сайте Кремля.

Второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ проходит в Барнауле с 20 по 23 мая 2021 года. Это будет отбором на Олимпиаду 2021 года в Токио. На соревнованиях разыграют шесть лицензий. В Барнаул прилетели около 300 спортсменов из 55 стран мира.

Церемония открытия турнира пройдёт 21 мая. В Барнаул прилетит министр спорта страны Олег Матыцин. Соревнования покажут в 72 странах мира. Правда, неизвестно, можно ли будет посмотреть турнир по гребле на телеканале "Матч ТВ". Дело в том, что продюсер государственного канала Тина Канделаки обиделась, что тендер на право транслировать соревнования выиграла компания "Регион Телеком" из Тюменской области. В итоге, по сведениям amic.ru, журналистам "Матча" запретили освещать Кубок по гребле. Также неизвестно, будет ли комментировать соревнования Дмитрий Губерниев. Изначально планировалось, что именно он будет "голосом" Кубка мира в Барнауле.