В Бийске завершают ремонт памятника исторического наследия

Специалисты завершают ремонт системы водоотведения жилого памятника исторического наследия в Бийске по адресу ул. Казанцевых, 58, сообщает "Бийский рабочий".
Длительное время эти работы не могли провести из-за того, что сети были бесхозными. После переговоров с представителями городской администрации водоканал согласился произвести ремонт сетей за счет предприятия. После этого оно должно взять их на баланс.
Забитая система водоотведения грозила фундаменту сыростью и преждевременным разрушением. Новые трубы призваны решить эту проблему.
В водоканале уточнили, что новая система водоотведения будет заведена в центральную сеть городской канализации.
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