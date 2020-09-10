Барнаульцев наградили в честь Дня города

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

10 сентября в преддверии юбилея Барнаула в администрации прошло торжественное награждение горожан, сообщает пресс-центр мэрии.

Власти отметили барнаульцев, работающих в сферах ЖКХ, благоустройства, транспорта, работников соцучреждений и правоохранительных органов, СМИ, представителей религиозных и национальных объединений, общественников.

Награды различного уровня вручали заместители главы администрации Барнаула Анатолий Воронков, Андрей Федоров, Юрий Еремеев, Оксана Финк, Александр Артемов, а также члены АКЗС Дмитрий Аганов и Николай Данилин.

Открывая встречу, Воронков отметил, что несмотря на ограничения в программе празднования юбилея Барнаула, чествование тружеников все же решено провести. "Наш город развивается благодаря труду тысяч барнаульцев", – подчеркнул первый замглавы.