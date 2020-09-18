Сочные стейки и овощи на гриле. В Парке спорта пройдет гастрономический фестиваль

В День города в Парке спорта Алексея Смертина пройдет гастрономический фестиваль "Парк Гриль". Это традиционное мероприятие, которое организуют уже в четвертый раз.

Для посетителей будут доступны три зоны: фуд-корт, сцена и интерактивная площадка. На первой гости фестиваля попробуют блюда на мангале и гриле, продегустируют копчености и смогут посетить ярмарку продовольственных товаров. На сцене будут выступать музыканты, ведущие проведут тематические конкурсы и вручат призы. На интерактивной площадке гости фестиваля смогут поиграть в гигантский твистер, поучаствовать в творческих мастер-классах, посетить тематические фотозоны и арт-объекты.

Расписание фестиваля:

12:00-14:00 – продовольственная ярмарка;

12:00-14:30 – Open air от творческой студии Brooklyn;

14:30-16:30 – сеты от Dj School Barnaul;

16:30-17:30 – выступление Cover band ENJOY;

17:30-19:00 – выступление группировки "Skaйф".

Время и место проведения праздника: 19 сентября 2020 года с 12:00 до 19:00, ул. Энтузиастов, 12в, Парк спорта Алексея Смертина.