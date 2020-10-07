"Эффект замечаем". С берега Оби в Барнауле вывезли КамАЗ мусора

Компания "Росводоканал Барнаул" поучаствовала в акции "Вода России" / Фото: Евгения Родочинская, amic.ru

2 октября сотрудники барнаульского водоканала собрали 75 мешков мусора с берега Оби. Этот субботник стал частью экологической акции "Вода России", которая проходит по всей стране. Предприятие участвует в ней уже пятый год подряд, и, как уверяют специалисты, результат от такой уборки виден налицо – берега становятся гораздо чище. Правда, рано или поздно сюда приходится возвращаться.

Мусор засоряет воду

Берег Оби за Новым мостом – излюбленное место отдыха горожан. Летом сюда часто выезжают на пикники семьи, а мужчины чуть ли не круглый год здесь рыбачат. Но наступает осень, и территория берега буквально превращается в свалку. Пластиковые бутылки, банки из-под пива, пакеты и упаковки от еды – все это разлетается на большое расстояние и смывается в реку. А ведь основной объем воды, которую получают жители Барнаула и пригорода, "Росводоканал Барнаул" берет из Оби.

"Из этой реки мы забираем воду, очищаем и подаем ее жителям. И даже несмотря на профессионализм наших сотрудников и эффективность работы очистных сооружений, все равно не стоит загрязнять наш источник водоснабжения, с которым нам, жителям Алтайского края и Барнаула, очень повезло", – отметил генеральный директор компании Андрей Полюго.

В 2020 году в акции "Воды России" поучаствовали около 30 сотрудников разных подразделений предприятия. Среди них – рабочие, мастера, специалисты и начальники отделов. Все они к акции присоединились добровольно, потому что считает, что делают нужное дело.

"Мы – жители Барнаула. Мы хотим видеть чистую реку и чистые берега. Поэтому самостоятельно идем на это дело. В этом году совет молодых специалистов "Росводоканала Барнаула" принял решение взять проведение акции в свои руки. Руководство предприятия нас поддержало и обеспечило необходимым инвентарем. Считаю, это благое дело, и заниматься этим нужно", – отметил Евгений Шевченко, председатель совета молодых специалистов.

По КамАЗу с субботника

Каждый год сотрудники барнаульского водоканала выбирают разные территории для уборки. "Нам хочется, чтобы это было не просто уединенная территория, а место, куда люди приезжают отдыхать, и где бывает наиболее людно", – отмечает Андрей Полюго.

Поэтому в прошлом году участники очищали берег в районе магазина "Леруа Мерлен" на Правобережном тракте. Там, несмотря на запрещающие знаки, всегда полно купающихся или отдыхающих у воды барнаульцев. А до этого экологический субботник проводили в исторической части города – на берегу Барнаулки, где бывают не только жители города, но и туристы.

Однако какой бы берег ни выбрали – работы там находится много. Как рассказали сотрудники компании, примерно каждый раз после такого субботника на свалку уезжает КамАЗ с мусором.

"К сожалению, некоторые граждане не всегда правильно себя ведут. Но будем надеяться, что хотя бы часть людей, приезжающих на чистый берег реки – порыбачить или отдохнуть с детьми – просто-напросто уберут за собой мусор", – отметил Андрей Полюго.

После каждой акции на убранной территории устанавливают таблички. И они как раз и помогают "держать" это место в чистоте подольше.

"Эффект от акции, безусловно, замечаем. Проходя по местам, где наводили порядок в прошлые годы, можно сказать, что там стало намного чище. Мы ставим таблички с призывами к чистоте, люди замечают их и меньше мусорят", – говорит Евгений Шевченко.

Что известно об акции?

"Вода России" – всероссийская акция по уборке берегов. Ее реализует Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации совместно с Федеральным агентством водных ресурсов. Это мероприятие – часть проекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология".

Акция "Вода России" существует с 2014 года. Она считается крупнейшей экологической инициативой в стране и объединила миллионы активистов. В 2019-м участники установили рекорд – очистили от мусора 24 200 км берегов – это около половины длины экватора Земли. Благодаря акции удалось привести в порядок берега озер Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Енисея, Амура, Урала, Печоры и Оби.

ООО "Барнаульский водоканал"

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