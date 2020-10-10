154 новых случая заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 154 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По муниципалитетам случаи заболевания распределились так: Барнаул – 50, Бийск – 20, Рубцовск – 12, Целинный район – 10, Алейск – 9, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по 6 заболевших, Бийский, Табунский районы – по 5 заболевших, Заринск, Алейский, Залесовский, Солтонский районы – по 4 заболевших, Калманский район – 3, Заринский, Зональный, Красногорский, Кытмановский районы – по 2 заболевших, Поспелихинский, Рубцовский, Солонешенский, Топчихинский районы – по 1 заболевшему.

Скончались еще 11 пациентов. Четыре из них от коронавируса.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в крае составляет 15007 человек.