154 новых случая заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 154 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
По муниципалитетам случаи заболевания распределились так: Барнаул – 50, Бийск – 20, Рубцовск – 12, Целинный район – 10, Алейск – 9, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по 6 заболевших, Бийский, Табунский районы – по 5 заболевших, Заринск, Алейский, Залесовский, Солтонский районы – по 4 заболевших, Калманский район – 3, Заринский, Зональный, Красногорский, Кытмановский районы – по 2 заболевших, Поспелихинский, Рубцовский, Солонешенский, Топчихинский районы – по 1 заболевшему.
Скончались еще 11 пациентов. Четыре из них от коронавируса.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в крае составляет 15007 человек.
Комментарии
Не стали писать , что 10 человек скончались, как было на протяжении всей недели.
Белокурихи снова нет??? Вы что, совсем там офонарели?
10.10.2020 13:00
- гость -
Министр же сказал вчера, что все под контролем!)
Многочасовые очереди в больницах, нехватка медиков, невозможность попасть на прием к врачам и сделать тест на COVID-19: ощущение, что эпидемиологическая обстановка из-за ОРВИ и ковида в Алтайском крае выходит из-под контроля властей.
10.10.2020 13:28
- гость -
Уже вышла. Хаос и вранье - никто не знает число заболевших.
Тоже цифрам не верю.
А_ххаха, Белокуриха просто вымерла вся.
Ежедневно из Белокурихи увозят больных. Видим это, город маленький. Очень много знакомых ежедневно заболевают с положительными тестами. Много сидят целыми семьями. А то что творится в санаториях - лучше промолчать. Очень и очень странно, что все это замалчивается. Решили тихим сапом продолжать делать вид что ничего не происходит
Нет лекарств в аптеках по протоколу лечения этой заразы !! Что скажет министр ?
Он скажет, что частные аптеки им неподконтрольны
Вам легче станет если всю правду опубликуют? Или чисто поржать?
Нужно публиковать правду. Нужно вводить меры защиты. Нужно срочно разворачивать дополнительные госпиталя. Кому интересно, посмотрите интервью главного врача Новоалтайской больницы, он довольно красочно и эмоционально объясняет суть всего происходящего.
10.10.2020 14:48
- гость -
Вам легче станет если всю правду опубликуют? Или чисто поржать?
Пофигисты в автобусах может хоть маски наденут.
По всем СМИ надо трубить про максимальное сокращение контактов, маски, руки и т.п.
Но "у нас 150 заболевших, в больницах 300 пустых мест, все под контролем, а в Белокурихе вообще больных нет".
Хорошая мина при плохой игре.
Хотя бы людям талдычьте максимально. Сирены включайте. Привлекайте внимание к проблеме.
Знакомые сходили на день рождения к друзьям. Все кто там был спустя неделю разболелись. Нафига встречались??????
Беречься все необходимо всем постоянно.
Я переболел 4 месяца назад, но антитела уже почти на нуле.
Не жалею денег, регулярно из любопытства сдаю платно на антитела.
Маску ношу, стараюсь стоять подальше от людей, жру витамины.
Судя по почти отсутствующим уже антителам, есть шансы заболеть второй раз. А не хочется. Страшно не столько за себя, сколько за окружающих родственников и важных людей 70+ лет.
10.10.2020 14:58
- гость -
Пофигисты в автобусах может хоть маски наденут.
+100
И, главное, чтобы люди с признаками простуды или после контакта с заболевшими ответственно самоизолировались хотя бы на несколько дней.
10.10.2020 15:29
- гость -
А Вы дома что-ли сидите или начальник какой? Чтобы самоизолироваться, нужно как минимум больничный оформить. Вы к врачу в нынешних условиях попасть пробовали?
Цитата:
"...А Вы дома что-ли сидите или начальник какой? Чтобы самоизолироваться, нужно как минимум больничный оформить. Вы к врачу в нынешних условиях попасть пробовали?"
А он видимо сам врач. Судя по кадровой ситуации в больницах и поликлиниках, персонал из них уже давно массово слинял, навыписывая себе больничных...
0.10.2020 14:58
- гость -
10.10.2020 14:48
- гость -
Пофигисты в автобусах может хоть маски наденут.
Сколько можно говорить невменяемым,что маски не помогают, это изображение борьбы с ковидом при полном бездействии властей по реальной борьбе. Задача - продать маски, собрать штрафы, и обвинить людей, что в заражении они сами виноваты потому, что не соблюдают масочный режим.
Надел ты маску, в машине снял.
Надел маску, дома снял.
Надел маску и не снимаешь, спишь в ней.
Во всех трех случаях шансы у тебя заболеть ровно такие же, как у того, кто маску вообще не надевает.
Безмасочные шарики, вы балбесы.
Помимо того что часть чужой слюны с ковидом маска все равно задерживает, ты уменьшаешь шансы заболеть любым другим ОРЗ, которое снизит иммунитет, из-за чего ты тяжелее перенесешь корону.
Маскам быть. Пусть это хоть на 5% снизит заболеваемость, но и это великое дело.
10.10.2020 16:08
- гость -
Безмасочникам бесполезно объяснять.
Ужас, беспредел. На людей всем наплевать. Государство наше о нас не думает. Сейчас эту заразу за выходные так поразнесут...
Я не знаю, почему вы не можете к врачу попасть. Я сегодня (в субботу) легко попала к дежурному терапевту. Никакой очереди. В регистратуре взяла талон прям на сегодня.
Не ОРВИ.
Тем, кто пишет о бесполезности масок. Болезнь пришла из Китая. Учитывая их численность и скученность, у них должно быть наибольшее число заболевших. Но! Благодаря тому, что они все строго соблюдают масляный режим, у них не все так плохо.
Масочный
Те, кто не доверяют маскам- оденьте противогазы, и глаз не потрешь, и вирус не залетит. Вечером с мылом помыли- и вперед
пусть маски не все задерживают, а только полвину - так пишут.
я надел - в 2 раза меньше получил и 2 раза меньше ты отдал.
Вот шанс заразится уже не 100%, а 25.
Чуйка есть? Шанс заразиться если все наденут маски останется, но в 4 раза меньше!
Хочешь 100% защиты - павилно пишут, надень противогаз.
Иеще есть такое понятие - экспозиция.
Если зашел в автобус, а через полчаса помыл руки с, нос, глаза с мылом - шанс заразится уменьшится многократно!
Короч, троллям здесь нужно одно - устроить срач и выставить виновными власть,
а свою тупорылость - кто признает?
Белокуриха- это же туристический рай, санатории, там ковида нет, иначе Москва сразу заметит
10.10.2020 15:25
15:20
Знаю человека, который антителами прям брызгает. Но у него есть определенные параметры для излечивающихся.
меня вот жутко интересует как при невозможности сдать тест при наличии температуры они умудряются что то диагностировать????
научите пожалуйста
температура уже 9ый день не проходит....
Димон, через месяц сдай на антитела IgG и возрадуйся их наличию