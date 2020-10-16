Врач-биофизик, ведущий специалист проекта "Вакцина.ру" Нелли Соседова раскрыла способ выявить признаки бессимптомного течения коронавируса.
Специалист напомнила, что не у всех зараженных проявляются основные признаки: повышение температуры, слабость и кашель. Однако бессимптомные больные могут отметить у себя отсутствие обоняние и вкуса и кратковременное повышение температуры.
В эфире радио Sputnik Соседова отметила, что самый быстрый способ узнать о наличии вируса в организме – сдать иммунохроматографический тест на антитела. Если при отсутствии клинической картины у пациента обнаружат иммунитет к COVID-19, это говорит о перенесенном бессимптомном заболевании.
Также узнать о скрытом коронавирусе можно через компьютерную томографию легких – у больных с COVID-19 на ней видно "матовое стекло".
Комментарии
Также узнать о скрытом коронавирусе можно через компьютерную томографию легких
Издеваетесь? С симптомами -то КТ пройти невозможно
У меня нет температуры. Но со вчерашнего утра не чувствую запахов. Куда обращаться?
сиди дома!
Дома сиди, никуда не надо обращаться.
а я запахи вообще никогда не чувствовал- наверное давно болею
больничный вы принесете мне домой?
Не дают больничный, Возьмите отпуск
Была вчера в больнице. Народу в очереди в регистратуре человек 100. Каждый второй с температурой!!!! Все стоят в ОДНОй очереди. Какая там социальная дистанция!!!! Как шпроты в банке!!!!
Вы серьёзно? Отпуск? Вы о графике отпусков когда - то слышали?
Девятая поликлиника. На входе стоит дезинфектор. Все пациенты в масках. Но!. Поднимаемся на второй этаж и совсем другая картина. Ни один врач не удосужился маску надеть!!!!
У меня обоняния нет уже три недели, но при этом нет других симптомов ни каких, в том числе и температуры.
Хожу на работу, так как узнавала в регистратуре, что потеря обоняния не является основанием для больничного...
Да ты ж наша прелесть! Ты это все Попову объясни, да подоходчивей! - будем весьма признательны.
Потеря обоняния и вкуса часто бывает у курильщиков.
Ой правда? У курильщиков? Скажите это моему папе. Ему сейчас 67. Курит с 12 лет. Обоняние работает прекрасно
16.10.2020 11:30
- гость -
Тебе сказано "Часто бывает" а не "всегда и у всех"
Начитаетесь всяких специалистов, а потом в поликлинику не попасть.
Да вы всё врёти) у нас нету ни КТ, ни рентгена, ни лекарств, ни врачей. Вообще все больницы закрыты. Некуда идти. Памагите!!!!!!! Пыщ-пыщ! Адын-адын!
Я вот чем больше читаю посты местной публики, тем сильнее прихожу в ужас. Это какая же степень общественной деградации сейчас....
Такое ощущение, что мы на другой планете живем. Или в Африке....
В среду вечером температура до 38 .утром в четверг позвонила в пол-ку9.через два часа приехал врач.осмотрел, выписал лечение. Все обошлось-орви. Может не стоит переться в пол-ку с температурой?