Врач-биофизик, ведущий специалист проекта "Вакцина.ру" Нелли Соседова раскрыла способ выявить признаки бессимптомного течения коронавируса.

Специалист напомнила, что не у всех зараженных проявляются основные признаки: повышение температуры, слабость и кашель. Однако бессимптомные больные могут отметить у себя отсутствие обоняние и вкуса и кратковременное повышение температуры.

В эфире радио Sputnik Соседова отметила, что самый быстрый способ узнать о наличии вируса в организме – сдать иммунохроматографический тест на антитела. Если при отсутствии клинической картины у пациента обнаружат иммунитет к COVID-19, это говорит о перенесенном бессимптомном заболевании.

Также узнать о скрытом коронавирусе можно через компьютерную томографию легких – у больных с COVID-19 на ней видно "матовое стекло".