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Специалист назвала признаки бессимптомного течения коронавируса

, ИА "Амител"
Обращать внимание нужно на обоняние и температуру
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Врач-биофизик, ведущий специалист проекта "Вакцина.ру" Нелли Соседова раскрыла способ выявить признаки бессимптомного течения коронавируса.

Специалист напомнила, что не у всех зараженных проявляются основные признаки: повышение температуры, слабость и кашель. Однако бессимптомные больные могут отметить у себя отсутствие обоняние и вкуса и кратковременное повышение температуры.

В эфире радио Sputnik Соседова отметила, что самый быстрый способ узнать о наличии вируса в организме – сдать иммунохроматографический тест на антитела. Если при отсутствии клинической картины у пациента обнаружат иммунитет к COVID-19, это говорит о перенесенном бессимптомном заболевании.

Также узнать о скрытом коронавирусе можно через компьютерную томографию легких – у больных с COVID-19 на ней видно "матовое стекло".

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

16.10.2020 10:46
- гость -

Также узнать о скрытом коронавирусе можно через компьютерную томографию легких

Издеваетесь? С симптомами -то КТ пройти невозможно

16.10.2020 10:46
- гость -

У меня нет температуры. Но со вчерашнего утра не чувствую запахов. Куда обращаться?

16.10.2020 10:47
- гость -

сиди дома!

16.10.2020 10:49
Злая гостья

Дома сиди, никуда не надо обращаться.

16.10.2020 10:52
гость

а я запахи вообще никогда не чувствовал- наверное давно болею

16.10.2020 10:53
- гость -

больничный вы принесете мне домой?

16.10.2020 11:00
Гость

Не дают больничный, Возьмите отпуск

16.10.2020 11:01
- гость -

Была вчера в больнице. Народу в очереди в регистратуре человек 100. Каждый второй с температурой!!!! Все стоят в ОДНОй очереди. Какая там социальная дистанция!!!! Как шпроты в банке!!!!

16.10.2020 11:02
- гость -

Вы серьёзно? Отпуск? Вы о графике отпусков когда - то слышали?

16.10.2020 11:10
- гость -

Девятая поликлиника. На входе стоит дезинфектор. Все пациенты в масках. Но!. Поднимаемся на второй этаж и совсем другая картина. Ни один врач не удосужился маску надеть!!!!

16.10.2020 11:14
Наталья

У меня обоняния нет уже три недели, но при этом нет других симптомов ни каких, в том числе и температуры.

Хожу на работу, так как узнавала в регистратуре, что потеря обоняния не является основанием для больничного...

16.10.2020 11:17
- гость -

Да ты ж наша прелесть! Ты это все Попову объясни, да подоходчивей! - будем весьма признательны.

16.10.2020 11:25
Гость

Потеря обоняния и вкуса часто бывает у курильщиков.

16.10.2020 11:30
- гость -

Ой правда? У курильщиков? Скажите это моему папе. Ему сейчас 67. Курит с 12 лет. Обоняние работает прекрасно

16.10.2020 11:43
- гость -

16.10.2020 11:30
- гость -

Тебе сказано "Часто бывает" а не "всегда и у всех"

16.10.2020 11:47
- гость -

Начитаетесь всяких специалистов, а потом в поликлинику не попасть.

16.10.2020 12:17
- гость -

Да вы всё врёти) у нас нету ни КТ, ни рентгена, ни лекарств, ни врачей. Вообще все больницы закрыты. Некуда идти. Памагите!!!!!!! Пыщ-пыщ! Адын-адын!

Я вот чем больше читаю посты местной публики, тем сильнее прихожу в ужас. Это какая же степень общественной деградации сейчас....

16.10.2020 12:33
- гость -

Такое ощущение, что мы на другой планете живем. Или в Африке....

16.10.2020 12:42
Гость

В среду вечером температура до 38 .утром в четверг позвонила в пол-ку9.через два часа приехал врач.осмотрел, выписал лечение. Все обошлось-орви. Может не стоит переться в пол-ку с температурой?

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