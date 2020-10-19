Мэр Бийска вылечился от COVID-19

Мэр Бийска Александр Студеникин вылечился от коронавируса, сообщает "Бийский рабочий" со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

Отмечается, что градоначальник прошел курс амбулаторного лечения и получил отрицательный результат теста на COVID-19. В конце прошлой недели он вернулся на рабочее место. Во время самоизоляции чиновник работал дистанционно, однако и сейчас проводит совещания в онлайн-режиме.

Напомним, что о заражении мэра наукограда коронавирусом стало известно 5 октября.

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 185 новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных составляет 16 593, выздоровели 14 099 человек, скончались – 653.