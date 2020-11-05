Здание "Посуда Центра" в Барнауле продолжают готовить под ковидный госпиталь

Здание "Посуда Центра" на проспекте Ленина в Барнауле продолжают переоборудовать под госпиталь для зараженных коронавирусной инфекцией. К активным строительным работам там еще не приступили, передает корреспондент amic.ru. Пока здание осматривают проектировщики. Товар запаковали, но еще не вывезли.

Напомним, решение о переводе здания "Посуда Центра" в ковидный госпиталь рабочая группа во главе с мэром Вячеславом Франком приняла в конце минувшей недели. По словам градоначальника, создать госпиталь нужно в "максимально короткие сроки".

Сейчас решается вопрос, куда переедут арендаторы "Посуда Центра". По словам торговцев, о том, что им нужно съехать, люди узнали в минувшие четверг-пятницу.