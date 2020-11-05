Здание "Посуда Центра" в Барнауле продолжают готовить под ковидный госпиталь

Здание "Посуда Центра" на проспекте Ленина в Барнауле продолжают переоборудовать под госпиталь для зараженных коронавирусной инфекцией. К активным строительным работам там еще не приступили, передает корреспондент amic.ru. Пока здание осматривают проектировщики. Товар запаковали, но еще не вывезли.
Напомним, решение о переводе здания "Посуда Центра" в ковидный госпиталь рабочая группа во главе с мэром Вячеславом Франком приняла в конце минувшей недели. По словам градоначальника, создать госпиталь нужно в "максимально короткие сроки".
Сейчас решается вопрос, куда переедут арендаторы "Посуда Центра". По словам торговцев, о том, что им нужно съехать, люди узнали в минувшие четверг-пятницу.
Комментарии
Запустят в апреле ?
К Новому Году надеюсь откроют?
По словам градоначальника, создать госпиталь нужно в "максимально короткие сроки".
Такие слова как правило добром не заканчиваются. То понос, то золотуха мешают.
чета нет никто там.
опять резину тянут
Красота! Реальное доказательство бесполезности людей, которые считают себя властями.
Производители ковида19, атепичной пневмонии, свинячего , птичьего и чинушачьего гриппов уже бы с нуля построили здание
А кто работать там будет нашли?
Ручное управление как никогда лучше проявляет себя в такие моменты. Но увы опять "Резина" в действиях
ангар какой то неотапливаемый
там только морг можно организовать
Деньги выделили, решают, кто осваивать будет.
Так говорили что строители 4-5 ноября зайдут. А какого года?
Так говорили
Они много чего говорили. Напомните мне, сколько дат окончания строительства театра кукол или художественного музея озвучивалось?
В итоге, здание администрация купила?
Весной об этом надо было думать, прекрасно знали что все только начиналось
хотел кастрюлю купить.... где теперь?