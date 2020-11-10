Роспотребнадзор призвал ужесточить меры по COVID-19 в нескольких регионах

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова призвала ввести дополнительные ограничения по коронавирусу в тех регионах, показатели заболеваемости в которых превышают средний по стране.

По данным РИА Новости, в этот перечень вошли Хакасия, Ингушетия, Коми, Карачаево-Черкесская Республика, Забайкайльский край, а также Пензенская, Иркутская, Костромская, Сахалинская, Магаданская, Ульяновская и Архангельская области.

Как отметила Попова, в этих субъектах практически не применяются административные санкции, не введен запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, не установлены ограничения для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями, пишет "Интерфакс".

Премьер-министр России Михаил Мишустин, в свою очередь, поддержал идею введения допограничений в тех субъектах, где показатели заболеваемости значительно выше среднероссийских.

По последним данным оперативного штаба, в России насчитывается почти 1,8 млн случаев инфицирования коронавирусом и 30,7 тысячи смертей. Накануне в стране выявили еще 21 798 заболевших. Это рекорд за все время пандемии.