Более 9 тысяч человек заразились коронавирусом в Горном Алтае

Число заразившихся коронавирусом в Республике Алтай за сутки выросло на 125 – до 9033 человек, сообщает региональный оперштаб по ситуации с COVID-19.

Диагноз подтвердился у 74 жителей Горно-Алтайска, в том числе у 10 детей; у 15 жителей Кош-Агачского района; у 14 жителей Шебалинского района; у 10 жителей Майминского района; у пяти жителей Турочакского района, в том числе у одного ребёнка; у четырёх жителей Онгудайского района; у двух жителей Усть-Коксинского района; у одного жителя Чемальского района.

Также в регионе зарегистрировали еще один летальный случай пациента с коронавирусом. В общей сложности на Алтае умерло 72 человека, 66 из них – от COVID-19.

Из больниц выписали за сутки 217 пациентов. За весь период в регионе выздоровели 6440 человек.