12-летний барнаулец провел пять дней в медикаментозной коме из-за COVID-19

12-летний мальчик из Барнаула провел 10 дней на аппарате ИВЛ из-за поражения легких коронавирусом. Половину срока он находился в медикаментозной коме.
Вечером 11 октября у ребенка поднялась температура. На следующий день попасть на прием к педиатру не получилось, а еще через сутки врача вызвали уже на дом. Однако в поликлинике сразу предупредили, что врач может и не прийти. Тогда мать решила вызвать скорую.
В итоге у мальчика побывали и педиатр, и врачи неотложки, которые не заподозрили коронавирус, предположив ангину. Однако той же ночью ребенок начал задыхаться.
Мальчика сначала госпитализировали в детскую горбольницу № 7, где сделали рентген и тест на коронавирус. После подтверждения диагноза ребенка перевезли в детское инфекционное отделение больницы № 11.
Два дня ребенок получал кислород, после чего врач принял решение ввести мальчика в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ. На этот момент состояние ребенка уже было критическим: левое легкое было поражено, а правого уже практически не было, утверждает мать.
Пять дней мальчик был под полным наркозом, затем еще столько же – в сознании на аппарате ИВЛ. Сейчас ребенка уже выписали из ковидного госпиталя, хотя он пока слаб и с трудом разговаривает.
По словам матери, сын мог заразиться и в транспорте, и в школе. Позднее женщина тоже заболела, а после самочувствие ухудшилось и у младшей дочери. Врачей женщина благодарит, а вот к Роспотребнадзору и школе у нее остались вопросы.
"Позвонили с ведомства только через 10 дней после того, как у сына подтвердился диагноз. Обещали прислать постановление по почте. Но вместо долгожданного письма пришло другое – на имя сына, который в тот момент находился в госпитале. В нем говорилось, что в течение пяти дней предписывается сделать дезинфекцию дома за свой счет", – цитирует мать "Алтайская правда".
При этом женщина отметила, что одноклассники мальчика продолжили учиться, несмотря на то, что она предупредила классного руководителя.
Комментарии
да уж, все у нас зашибись
10 ноября вызвали врача, врач приехал только вчера. Ковида не заподозрил, поставил диагноз "Бронхит". Ждем, когда начнем задыхаться, все остальные симптомы уже есть.
Переболела (ПЦР COVID+). Дома. Предписания не было. Контактных никто не выявлял, дезинфекцию не предлагали. Мазки повторные не приходили брать. В течение больничного никто не звонил, моим самочувствием не интересовался.