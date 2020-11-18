Жители Алтайского края начали массового бронировать коттеджи на Новый год. Причиной всплеска посуточной аренды стал не только сезонный спрос, но и пандемия COVID-19, из-за которой люди опасаются закрытия кафе и ресторанов на время праздников.

Как пишет "Алтайский портал недвижимости", повышенный интерес позволил серьезно поднять цены на аренду. Если раньше в праздничные дни стоимость вырастала в 1,5-2 раза, то в нынешнем году этот показатель увеличился в 2-3 раза. На это влияет и сократившееся предложение – многие арендодатели не выдержали простоя весной и закрыли бизнес.

На данный момент на площадках по сдаче недвижимости находится не более 100 объявлений о сдаче коттеджей, и в половине из них есть отметка, что на Новый год и праздничные дни жилье уже забронировали. Большинство объектов находятся в Белокурихе. Там стоимость за сутки варьируется от 4,5 до 28 тысяч рублей. В Барнауле, где дома расположены в основном в пригороде и садоводствах, цена за сутки колеблется от 10 до 40 тысяч.