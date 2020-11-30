По ресторанам. В Барнауле проверили, как развлекательные заведения соблюдают ограничения

Администрация Индустриального района провела рейды по 164 досуговым организациям. Специалисты проверяли заведения на предмет соблюдения "ковидного" указа губернатора Алтайского края.

В ходе проверок выявили восемь нарушений. Сотрудники полиции составили административные протоколы. Также на выходных прошел ночной межведомственный рейд по досуговым и зрелищно-развлекательным заведениям.

"Специалистами администрации района совместно с сотрудниками отдела полиции обследовано шесть зрелищно-развлекательных, досуговых объектов в части запрета проведения зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий, а также оказания услуг аналогичного характера с 23:00 часов до 6:00 часов. Нарушений не выявлено", – рассказали в пресс-службе мэрии Барнаула.

Ранее amic.ru писал о том, что во время проверки автобусов в Барнауле один водитель был без маски.