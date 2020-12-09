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Хотели в Болгарию, остались на Алтае. В Барнауле закончились "новогодние" коттеджи

, ИА "Амител"
Вместе со спросом взлетели и цены
Коттедж в Барнауле / Фото: mirkvartir.me

Коттедж в Барнауле / Фото: mirkvartir.me

Жители Барнаула еще летом начали бронировать коттеджи на новогоднюю ночь. В прошлые годы такое считалось нормой, но для 2020-го – это сенсация. Арендодатели говорят, что из-за пандемии коронавируса совершенно не ожидали наплыва отдыхающих и готовились к убыткам. Но в конце ноября, когда в Алтайском крае запретили корпоративы в кафе и ресторанах, звонков стало еще больше. Впрочем, несмотря на аншлаг, владельцы домов и коттеджей уверены: их такой спрос не спасет, а потому они вовсю готовятся перепрофилировать свой бизнес. Amic.ru разбирался почему. 

Отдохнуть от "сложного" года

Общепит Барнаула ежегодно принимал заявки на новогодние корпоративы с середины ноября. 2020-й исключением не стал. Магазин женской одежды, где работает жительница города Екатерина Турина, выбрал ресторан для вечеринки несколько недель назад. Владельцы частично оплатили праздник, нашли ведущего, артистов. 

Но 26 ноября Виктор Томенко внес изменения в "ковидный" указ и запретил с 15 декабря по 15 января проводить новогодние корпоративы, праздничные и развлекательные мероприятия. Екатерина говорит, что сейчас руководство магазина ведет переговоры с рестораном, чтобы вернуть деньги, и ищет другие варианты для проведения мероприятия. Но предложений на рынке почти нет.

"Знаю, что организаторы искали коттеджи или базы в Барнауле и пригороде, но все уже давно забронировано. Если даты свободные и есть, то нам объект не подходит: он должен вмещать 30-40 человек, но "входят" лишь 10-15. Конечно, корпоратив – это не жизненно необходимое мероприятие, но мы бы хотели отдохнуть после такого сложного года", – отмечает Екатерина.

Собственники арендных коттеджей подтверждают: спрос на объекты в начале декабря резко вырос. Однако не все дома и коттеджи (как и заметила Екатерина), могут вместить большие компании.

"Я особо не спрашиваю, для каких целей снимают дом, да и большим компаниям я не сдаю. Летом и осенью обращений было намного меньше, чем в прошлые годы. В ноябре вообще два раза сдавал. А в декабре количество звонков увеличилось по сравнению с прошлыми годами, большинство обращений – как раз "корпоративные", – говорит владелец коттеджа в Баюновских Ключах Александр.  

Сдать и пожалеть

Несмотря на "тухлый" летне-осенний сезон, первые бронирования на новогодние праздники арендодатели начали делать еще в июле. Собственник коттеджа на Змеиногорском тракте сейчас сокрушается: если бы знал, что спрос будет таким высоким, то сдал бы объект намного дороже. 

Но тогда – летом – большинство владельцев загородного жилья опасались, что из-за пандемии звонков вообще не будет, поэтому были рады сдать дома за любые деньги.

"С 19 декабря по 8 января уже все забронировано. Новогоднюю ночь я "продал" еще в июле. Сдал очень дешево (за какую именно сумму, владелец говорить отказался, – прим. авт.): работаю первый год, не знал расценок и спроса на этом рынке. Большинство объектов сейчас предлагают по 40 и 50 тыс. в новогоднюю ночь. Причем это "простые" дома, которые не предназначены для массовых мероприятий. Мой объект большой, с огромной территорией, это совсем другой класс", – говорит владелец коттеджа.

Он отмечает, что в конце ноября – начале декабря звонков стало намного больше (по сравнению с октябрем и ноябрем). Предприниматель связывает это не только с запретом корпоративов, но и с закрытыми границами:

"Многие приходят и говорят: "Мы бы сейчас в Болгарии были, а пришлось ехать сюда". Пока мало стран открыто для вылетов, приходится всем отдыхать в России или вообще никуда не ездить".

"Предложений ничтожно мало"

Аренда коттеджей на новогоднюю ночь за 40-50 тыс. – это средний чек для Барнаула, отмечают риелторы. По их словам, стоимость за сутки 30 и 31 декабря, а также 1 и 2 января минимум в два раза больше, чем в остальные декабрьские и январские дни. Но арендаторы, которые еще не успели сдать объекты на Новый год, могут взвинтить цены в три-четыре раза, предполагают эксперты.

"Стоимость увеличивается как минимум в два раза, бронируют уже с лета, все варианты давно разобраны. Дело в том, что на этом рынке предложений не более 20-30. Это ничтожно мало, и не сравнить с квартирами, где может быть 500 и более вариантов. Спрос после запретов корпоративов вырос, кстати, и на квартиры. Но подобрать объекты, способные вместить 30-40 человек, практически невозможно", – отмечает в беседе с корреспондентом amic.ru риелтор Ольга Панова.

Прогнозировать, каким будет 2021 год для рынка аренды загородного жилья, ни риелторы, ни собственники пока не берутся: говорят, все напрямую зависит от пандемии коронавируса. Однако некоторые владельцы уже сообщили amic.ru: они задумываются о трансформации своего бизнеса из суточного в долгосрочный.

Весной многие жители Барнаула поспешили "укрыться" от COVID-19 в частных домах, на земле, а потому спрос на загородное жилье взлетел. А вместе с ним – и цены. Они выросли на треть по сравнению с 2019 годом. Собственники арендного бизнеса уверены: если пандемия не пойдет на спад в 2021 году, этот сегмент будет более перспективным, чем посуточная сдача.

Как к запретам новогодних корпоративов относятся владельцы банкет-холлов, ресторанов и кафе, мы рассказали в этом материале. Почему ведущие и артисты еще в ноябре говорили, что ситуация критичная, сообщали в этой статье. Почитайте. А еще посмотрите, куда – пусть и с тревогой – улетают жители Алтайского края на новогодние праздники. 

Цифры

Сейчас в Барнауле, по данным сервиса Avito.ru, в краткосрочную аренду предлагают 27 домов и коттеджей. Стоимость самого дорого из них – 40 тыс. рублей в сутки. Для новогодней ночи тариф выше. На сколько именно – собственник раскрывать не стал.  

Читайте также в сюжете: Новый год-2020
Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

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