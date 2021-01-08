200 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 200 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 175 пациентов. По данным регионального оперативного штаба, зафиксировано 13 смертей, 10 – от COVID-19, три случая – от иных причин.

В Барнауле за сутки заболели 55 человек, в Бийске – 21, в Рубцовске – 15, в Яровом – 9, в Заринске – 7 человек. По шесть случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией выявили в Славгороде, а также в Павловском районе, по пять – в Завьяловском, Кулундинском и Шипуновском районах, по четыре случая – в Краснощековском, Локтевском и Немецком национальном районах.

По три инфицированных зарегистрировали в Благовещенском, Егорьевском, Михайловском, Первомайском и Рубцовском районах. По двое больных COVID-19 выявили в Алейске, Новоалтайске, а также в Алейском, Бурлинском, Змеиногорском, Калманском, Каменском, Косихинском, Новичихинском, Поспелихинском, Ребрихинском, Топчихинском, Троицком и Угловском районах.

По одному заболевшему добавилось в Белокурихе, а также в Алтайском, Быстроистокском, Залесовском, Заринском, Мамонтовском, Родинском, Смоленском, Табунском, Тальменском и Тогульском районах.

Всего с начала пандемии число заболевших COVID-19 достигло 34 265, скончались 1642 человека.