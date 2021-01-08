Пятница, 8 Январь, 14:12

Реклама на сайте

Опросы

Как вы собираетесь провести новогодние каникулы в 2021 году?

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,88
€ 90,79
-21°


3332142 +0
Обь
-3см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Адвент-календарь-2021Новый год-2021Коронавирус на Алтае
Новости

200 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Алтайском крае

, ИА "Амител"
С начала пандемии коронавирусом в регионе заболели свыше 34 тыс. человек
Во время пандемии коронавируса в Барнауле / Фото: amic.ru

Во время пандемии коронавируса в Барнауле / Фото: amic.ru

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 200 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 175 пациентов. По данным регионального оперативного штаба, зафиксировано 13 смертей, 10 – от COVID-19, три случая – от иных причин.

В Барнауле за сутки заболели 55 человек, в Бийске – 21, в Рубцовске – 15, в Яровом – 9, в Заринске – 7 человек. По шесть случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией выявили в Славгороде, а также в Павловском районе, по пять – в Завьяловском, Кулундинском и Шипуновском районах, по четыре случая – в Краснощековском, Локтевском и Немецком национальном районах.

По три инфицированных зарегистрировали в Благовещенском, Егорьевском, Михайловском, Первомайском и Рубцовском районах. По двое больных COVID-19 выявили в Алейске, Новоалтайске, а также в Алейском, Бурлинском, Змеиногорском, Калманском, Каменском, Косихинском, Новичихинском, Поспелихинском, Ребрихинском, Топчихинском, Троицком и Угловском районах.

По одному заболевшему добавилось в Белокурихе, а также в Алтайском, Быстроистокском, Залесовском, Заринском, Мамонтовском, Родинском, Смоленском, Табунском, Тальменском и Тогульском районах.

Всего с начала пандемии число заболевших COVID-19 достигло 34 265, скончались 1642 человека.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Loading...
13:41
Курс биткоина достиг исторического максимума 0
13:11
Виновата ипотека. Новостройки в Барнауле подорожали на 700 тысяч рублей в 2020 году 0
12:34
Изменились правила приема детей в первый класс 0
11:43
Илона Маска назвали самым богатым человеком планеты 1
11:38
200 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Алтайском крае 0
11:16
Мурманским школьникам от губернатора подарили фонарики, которые стали взрываться 1
10:54
Антимасочников ищут в ночных клубах, магазинах и ресторанах Барнаула 6
10:11
Постпраздничный синдром. Как правильно настроиться на работу 11 января 0
09:47
Ель за 20 млн рублей. Эксперты оценили траты сибирских городов на празднование Нового года 1
09:32
Торговый центр, ресторан и склад могут построить на Павловском тракте в Барнауле 17
08:37
Медики оценили, насколько велики шансы подхватить коронавирус в ТРЦ 4
08:09
Приметы на Собор Пресвятой Богородицы – 2021: не варите кисель и берегите беременных 0
07:32
Забавные фотографии животных, пойманных в "удачный" момент 3
07:12
Как и когда нужно выбрасывать новогоднюю елку? 8
06:34
Умер звезда "Вечного зова" и "Большой перемены" Валерий Хлевинский 1
06:11
Безветренно и морозно. О погоде в Алтайском крае 8 января 0
21:42
Такой день. Облитый кислотой автомобиль и поздравление с Рождеством от губернатора 0
20:57
Вирусолог назвал идеальное время для вакцинации уже переболевших COVID-19 людей 3
20:22
12 человек погибли в пожарах с начала 2021 года в Алтайском крае 0
19:51
Новый штамм коронавируса обнаружили в 22 европейских странах 0
19:26
Аналитики рассказали, у каких профессий вырастет зарплата в 2021 году 0
18:58
Барнаул оказался одним из худших городов России по качеству жизни 17
18:28
Стала известна причина развода телезвезды Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста 0
17:54
В Госдуме предложили добавить еще один выходной день 8
17:27
Полицейские помогли отогреть заблокировавшую движение фуру на трассе в Алтайском крае 1
16:54
Раскрыт новый способ обмана россиян через телефонные звонки 0
16:24
Конгресс США утвердил Джозефа Байдена новым президентом США 3
15:56
Больше 60 тысяч жителей России умерли от COVID-19 0
15:27
Аналитики назвали главные риски 2021 года 1
14:54
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с Рождеством 2
14:18
56 новых случаев заражения COVID-19 подтвердили в Республике Алтай 0
13:54
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и репер Канье Уэст решили развестись 1
13:18
В России утвердили перечень виноградо-винодельческих зон 6
12:52
Неизвестные облили автомобиль кислотой в Барнауле 27
12:20
Традиции Рождества 2021: Можно ли работать и ходить в баню в праздник 23
11:54
11 пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае 2
11:40
Каждая пятая региональная компания ждет сокращения сотрудников в 2021 году 0
11:09
Авиарейс из Барнаула в Омск возобновят после новогодних праздников 3
10:36
Английских школьников освободили от экзаменов из-за пандемии 0
10:16
Протестующие против итогов выборов в США захватили здание Капитолия в Вашингтоне 12
09:43
Как празднуют Рождество в разных странах мира 0
09:09
Когда Крещение Господне в 2021 году и как правильно его нужно провести 4
08:42
Со смыслом и с душой: что принято дарить на Рождество 2
08:12
Астролог назвала знак зодиака, который будет самым успешным в 2021 году 0
07:45
История Рождества: кто такие волхвы и что символизируют их дары 8
07:10
На Алтае впервые за несколько лет замерзли Голубые озера 1
06:03
Штормовое предупреждение. О погоде в Алтайском крае 7 января 0
21:29
Такой день. Морозы, ожоги, пожары и новый корпус АлтГУ 0
20:44
Россияне рассказали, какую зарплату хотели бы получать в 2021 году 3
20:14
Мараловодческую ферму в Алтайском крае выставили на продажу за 55 млн рублей 7

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.