РЖД инвестировали более 12,5 млрд рублей в развитие ж/д-инфраструктуры на Алтае

За последние три года РЖД инвестировали более 12,5 млрд рублей в развитие железнодорожной инфраструктуры Алтайского края, из которых только 3,5 млрд – за 2020 год. За это время парк подвижного состава пополнили 23 пассажирских вагона, а в число реализованных проектов вошли благоустройство инфраструктурных объектов в Заринске, реконструкция детского лагеря имени Гагарина в Барнауле и открытие новых вокзалов на станциях Усть-Тальменская и Тягун.

Как пишет пресс-служба краевых властей, 21 января правительство региона и ОАО "Российские железные дороги" подписало соглашение о взаимодействии и сотрудничестве на 2021 годы. Документ заключен в продолжение предыдущего соглашения, которое действовали 2018-2020 годах, по которому "РЖД" инвестировали более 12,5 млрд рублей в развитие железнодорожной инфраструктуры региона.

Как пояснил губернатор Виктор Томенко на подписании договора с начальником Западно-Сибирской железной дороги Александром Грицаем, новый документ закрепляет планы сторон по развитию железнодорожного сообщения в крае.

Продолжится развитие инфраструктуры для пассажиров и промышленных предприятий, а также появится одно из новых ключевых направлений – организация мультимодальных перевозок пассажиров.

Губернатор напомнил, что в Алтайском крае на долю ж/д транспорта приходится 97% грузоперевозок и треть пассажирооборота. Правительство региона выполняет в полном объеме свои обязательства по финансированию выпадающих доходов компании "Алтай-Пригород" – за три года эта сумма превысила 800 миллионов рублей. Еще почти 150 миллионов рублей направлено на поддержку граждан, имеющих право на льготный проезд в пригородных поездах.