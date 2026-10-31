"Схему Долиной" начали применять для возврата проданных автомобилей в России
После получения денег продавец обращается в правоохранительные органы
31 октября 2026, 21:34, ИА Амител
В России появилась информация о мошеннической схеме, из-за которой покупатели подержанных автомобилей рискуют остаться без машины и денег. По данным Baza, злоумышленники могут использовать механизм, напоминающий историю с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной.
Схема начинается с объявления о продаже автомобиля по привлекательной цене. Незадолго до заключения сделки владелец оформляет кредит под залог машины. При этом сведения об обременении поступают в специальный реестр не сразу, поэтому покупатель может приобрести транспортное средство, не подозревая о наличии залога.
После получения денег продавец обращается в правоохранительные органы. Он заявляет, что стал жертвой мошенников, которые якобы заставили его взять кредит, продать автомобиль и передать им вырученные средства.
Чтобы создать видимость связи покупателя с предполагаемыми преступниками, продавец указывает полицейским номер телефона злоумышленников. При этом с такого же номера покупателю ранее могли звонить по вопросам сделки.
В результате приобретенный автомобиль могут изъять в качестве вещественного доказательства по уголовному делу. Самого покупателя при этом могут проверить на возможную причастность к мошенничеству.
Как отмечают юристы, даже если подозрения в отношении нового владельца не подтвердятся, перспектива уголовного преследования способна заставить его отказаться от судебных попыток вернуть потраченные деньги.
В подобной ситуации недобросовестный продавец может сохранить полученную сумму, а впоследствии попытаться вернуть себе автомобиль, выступая в уголовном деле в качестве потерпевшего.
04:17:29 01-11-2026
Старая тема
08:23:59 01-11-2026
Скоро схема дойдет до заводов, газет, пароходов
13:10:03 01-11-2026
Кому сказать спасибо?
18:03:31 01-11-2026
То есть, все знают как это происходит, но по-любому страдает нормальный покупатель? И кто ж тогда в доле с учениками долинскими? У нас решили нормальных людей извести напрочь? Причем с помощью правоохранителей и судейской системы?
23:22:13 01-11-2026
гость (18:03:31 01-11-2026) То есть, все знают как это происходит, но по-любому страдает... Стимулируют продажи жигулей за оверпрайс