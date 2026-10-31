После получения денег продавец обращается в правоохранительные органы

31 октября 2026, 21:34, ИА Амител

Покупка автомобиля / Автомобиль / Вторичка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В России появилась информация о мошеннической схеме, из-за которой покупатели подержанных автомобилей рискуют остаться без машины и денег. По данным Baza, злоумышленники могут использовать механизм, напоминающий историю с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной.

Схема начинается с объявления о продаже автомобиля по привлекательной цене. Незадолго до заключения сделки владелец оформляет кредит под залог машины. При этом сведения об обременении поступают в специальный реестр не сразу, поэтому покупатель может приобрести транспортное средство, не подозревая о наличии залога.

После получения денег продавец обращается в правоохранительные органы. Он заявляет, что стал жертвой мошенников, которые якобы заставили его взять кредит, продать автомобиль и передать им вырученные средства.

Чтобы создать видимость связи покупателя с предполагаемыми преступниками, продавец указывает полицейским номер телефона злоумышленников. При этом с такого же номера покупателю ранее могли звонить по вопросам сделки.

В результате приобретенный автомобиль могут изъять в качестве вещественного доказательства по уголовному делу. Самого покупателя при этом могут проверить на возможную причастность к мошенничеству.

Как отмечают юристы, даже если подозрения в отношении нового владельца не подтвердятся, перспектива уголовного преследования способна заставить его отказаться от судебных попыток вернуть потраченные деньги.

В подобной ситуации недобросовестный продавец может сохранить полученную сумму, а впоследствии попытаться вернуть себе автомобиль, выступая в уголовном деле в качестве потерпевшего.