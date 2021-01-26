Прямые авиарейсы связали Горно-Алтайск и Красноярск

Авиакомпания NordStar начала осуществлять прямые авиарейсы между Красноярском и Горно-Алтайском. Об этом сообщили на странице компании в Instagram.

Полеты по маршруту Красноярск – Горно-Алтайск будут выполнять по субботам.

Напомним, что с 25 октября возобновилось регулярное авиасообщение между Томском, Барнаулом, Красноярском и Белокурихой, а с 8 ноября появились прямые рейсы до Иркутска.

Ранее amic.ru писал, что Росавиация утвердила список маршрутов на 2021 год, которые попали в программу субсидирования региональных воздушных перевозок. Всего в перечне 266 направлений. Шесть из них связаны со столицей Алтайского края, в том числе и авиасообщение между Барнаулом и Екатеринбургом.