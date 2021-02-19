Российские компании, занимающиеся экспортом цист артемии, не могут отгрузить товар за границу из-за бюрократических сложностей. В их числе оказался и "Арсал" – один из крупнейших алтайских поставщиков ценного биоресурса за рубеж. Склады компании уже переполнены, а сырье, если проблема не решится в ближайшее время, придется выбрасывать. При этом страдают не только экспортеры, но и бюджеты муниципалитетов, где они работают. Возможные финансовые потери населенных пунктов от недополученных налогов оцениваются в десятки миллионов рублей. Гендиректор ООО "Арсал" Максим Соклаков рассказал amic.ru, какие препятствия вынуждена преодолевать компания, и почему чиновники перекладывают ответственность друг на друга.

Отказывали по любому поводу

Минпромторг России в 2021 году приостановил рассмотрение заявлений на выдачу лицензий на экспорт цист артемии. Ведомство ссылается на отсутствие полномочий у Росрыболовства выдавать заключения (разрешительный документ) на экспорт. Между тем российские поставщики – все без исключения – не могут оформить лицензии на вывоз уже несколько месяцев. И когда ждать возобновления отгрузки – неясно.

По словам руководителя "Арсала" Максима Соклакова, проблемы у компаний, занимающихся экспортом цист артемии, начались еще с лета. Для того чтобы продавать рачков за границу, помимо прочего, нужно получить два документа. Это лицензия Минпромторга и заключение (его выдавал Росприроднадзор). В марте прошлого года вышло распоряжение ведомства, согласно которому полномочия по оформлению разрешения на вывоз цист артемии перешло от территориальных управлений в центральный аппарат в Москве. И работать по правилам нового положения стали с конца июля.

"После этого начался кошмар. По надуманным причинам стали отказывать в разрешении. Это касалось всех компаний, кто занимался экспортом цист артемии. Дошло до того, что к нам обратились конкуренты и предложили составить совместное обращение, так как дальше работать стало невозможно", – вспоминает Соклаков.

По словам собеседника, значительно увеличился фактический срок рассмотрения документов (1,5 месяца вместо нескольких дней). Каждый раз возникали все новые причины для отказа в выдаче разрешений. У экспортеров (в частности у "Арсала") появлялось очень много вопросов к обоснованности отказов. Сложившийся порядок работы противоречил положениям действующего законодательства. В соответствии с ним орган госвласти не вправе отказать в услуге по основаниям, не указанным при первоначальном отказе. Но на практике все было совсем не так, отмечает гендиректор "Арсала".

И если первые основания для отказа действительно выглядели обоснованными, то в дальнейшем их просто придумывали, негодует собеседник: "У нас с августа по декабрь из-за бюрократических проволочек накопилось примерно 15 контрактов, по которым нужно было получать заключение, разрешающее экспорт цист артемии".

Общая стоимость этих контрактов на отгрузку почти 400 тонн сырых и высушенных цист артемии составляет около 6,7 млн долларов.

Так ракообразные или нет?

Какая-то надежда на благополучный исход появилась в конце декабря, когда "Арсалу" все же выдали несколько разрешений (вместе с лицензией) на экспорт. Однако почти одновременно вышло распоряжение правительства РФ, согласно которому выдачу разрешений от Росприроднадзора якобы передали Росрыболовству.

"Возникла путаница с трактованием распоряжения правительства, которое прямо не урегулировало вопрос по цистам артемии, определив судьбу ракообразных в целом. Из Росрыболовства мы получили информацию о том, что за получением разрешений мы должны теперь обращаться к ним (в Верхнеобское территориальное управление в Новосибирске в частности), почти одновременно получили письменные отказы от Росприроднадзора в выдаче разрешений. Причина: к ним больше не относится по подведомственности этот вопрос", – рассказывает Соклаков.

По его словам, за прошедшее время "Арсал" получил более 10 разрешений в Росрыболовстве. Однако когда встал вопрос о получении лицензии (документ обязателен при экспорте ценных биоресурсов и выдается на основании разрешений Росприроднадзора/Росрыболовства, – прим. ред.), Минпромторг взял паузу. "Со слов сотрудников, ведомство, изучив распоряжение правительства, пришло к выводу, что полномочия по выдаче разрешений на вывоз цист артемии от Росприроднадзора не передавались, а выданные разрешения Росрыболовством, по сути, являются незаконными", – констатирует Максим Соклаков. Неофициально чиновники говорили о том, что нужно еще подождать какое-то время.

"По цистам решение было принято явно непродуманное. Хотели их все-таки передать или нет? Если да, то, скорее всего, подвела неточная формулировка в документе. По общему правилу – это ракообразные, и относятся они тогда к полномочиям Росрыболовства. Но еще у нас существуют коды ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности, – прим. ред.), и там цисты прописаны отдельно от ракообразных", – рассуждает собеседник amic.ru.

Рачок артемии относится к беспозвоночным, обитает в соленых озерах. Из цист (яиц) артемии получают стартовый корм для креветок. В РФ они отнесены к ценным видам водных биоресурсов. Основные запасы данного рачка сосредоточены в Алтайском крае. Большая часть цист поставляется в Юго-Восточную Азию.

В итоге с августа 2020 года никто не может получить документы на экспорт по новым контрактам. По действующим договорам еще отгружали товар и все на этом, отмечает спикер.

Безусловно, ситуация может негативно отразиться на социально-экономическом развитии муниципалитетов, на территории которых работает предприятие. В разгар сезона компания "Арсал" обеспечивает до 100 рабочих мест на озере Большое Яровое. Кроме того, в течение года в бюджеты всех уровней она уплачивает свыше 43 млн рублей налогов. И большая часть денег (34 млн) идет как раз в бюджеты муниципалитетов – Ярового и Славгородского района. Теперь эти отчисления под вопросом.

Меньше бюрократии

По словам Соклакова, за прошедшие месяцы есть только одно положительное изменение – возврат на выдачу разрешений из Москвы на уровень регионов:

"До этого мы элементарно не могли получить заключение Росприроднадзора. Вообще давно ходят слухи, что вместо двух требующихся сейчас документов (разрешение и лицензия) оставят только один. Отчасти они дублируют друг друга. Разрешение необходимо для того, чтобы проверить законность владения и распоряжения ценным биоресурсом. Условно – могли мы или нет добывать рачков".

По оценке руководителя "Арсала", Минпромторг, отвечающий сейчас за лицензии, смотрится как лишнее звено. "Если мне профильное ведомство уже выдало заключение, то зачем идти и получать еще одну бумажку на бумажку", – резюмирует Максим Соклаков.

Если чиновники оперативно не решат проблему, российские компании рискуют потерять десятки миллионов долларов, а вместе с этим – и зарубежные рынки сбыта. Внутри страны мало кто использует цисты артемии на корм креветкам. В России это пока не получило распространения, поэтому из общего количества добытых рачков на внутренний рынок идет не более 5%.

Добавим, что проблема экспорта волнует не только российских поставщиков. На днях крупный покупатель сырья – тайская I&V-BIO – попросил премьера Михаила Мишустина помочь в устранении административных барьеров. Кстати, одним из поставщиков цист для тайской компании как раз выступает ООО "Арсал". Последний контракт был заключен еще 27 ноября 2020 года. Вес товара оценивался в 100 тысяч кг, а стоимость – в 800 тысяч долларов.

В I&V-BIO отмечают, что ситуация поставила под угрозу выполнение производственной программы, и просят Мишустина помочь в устранении административных барьеров, чтобы возобновить отгрузки в кратчайшие сроки.