Перевернувшийся прицеп со жмыхом заблокировал проезд по улице Аванесова в Барнауле

Фото: "Инцидент Барнаул", "В курсе 22"

ДТП с КамАЗом в Барнауле днём 5 апреля частично заблокировало движение по улице Аванесова в районе пересечения с улицей Карева, сообщили amic.ru в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.

"Водитель, управляя КамАЗом, допустил опрокидывание прицепа. В данном происшествии пострадавших нет. На месте работают экипажи ГИБДД Барнаула, – уточнили в ведомстве. – Из-за происшествия произошла заторовая ситуация, движение осуществляется в одностороннем порядке, только в сторону города".

На месте инцидента также производят уборку рассыпавшегося жмыха. Водителям рекомендовали заблаговременно выбирать пути объезда.