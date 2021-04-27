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100 тысяч жителей Алтайского края поставили по две прививки от коронавируса

, ИА "Амител"
Общее количество поставленной вакцины превысило 250 тысяч комплектов
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

На утро 27 апреля 177 567 жителей Алтайского края сделали прививку от ковида вакциной "Спутник V". Из них 102 695 человек поставили оба компонента, сообщает региональный оперштаб по ситуации с COVID-19.

В Алтайский край уже поступило свыше 250 тысяч комплектов вакцины. По данным Минздрава, в регионе не осталось муниципальных образований, где не организованы пункты вакцинации от COVID-19.

Ранее сообщалось, что прививки от коронавируса планируют поставить 1,1 млн жителей Алтайского края в 2021 году. По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, этот план рассчитывают выполнить уже к сентябрю.

За последние сутки в крае выявили 81 случай коронавируса, выздоровели 104 пациента, скончались семь человек.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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