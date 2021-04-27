100 тысяч жителей Алтайского края поставили по две прививки от коронавируса

На утро 27 апреля 177 567 жителей Алтайского края сделали прививку от ковида вакциной "Спутник V". Из них 102 695 человек поставили оба компонента, сообщает региональный оперштаб по ситуации с COVID-19.
В Алтайский край уже поступило свыше 250 тысяч комплектов вакцины. По данным Минздрава, в регионе не осталось муниципальных образований, где не организованы пункты вакцинации от COVID-19.
Ранее сообщалось, что прививки от коронавируса планируют поставить 1,1 млн жителей Алтайского края в 2021 году. По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, этот план рассчитывают выполнить уже к сентябрю.
За последние сутки в крае выявили 81 случай коронавируса, выздоровели 104 пациента, скончались семь человек.
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