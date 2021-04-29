"Ковидный" год позади. Фоторепортаж с отчёта губернатора Виктора Томенко

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
29 апреля в Барнауле уже в третий раз состоялся годовой отчёт губернатора края Виктора Томенко. Выступление главы края традиционно прошло в рамках сессии Алтайского краевого Законодательного собрания. Если прошлый отчёт губернатора проходил в довольно напряжённой обстановки из-за набирающей обороты пандемии, и многие депутаты не присутствовали лично, то в этом году напряжения как не бывало. Снова можно здороваться за руку и даже быть без маски.
Подробнее об отчёте читайте скоро на amic.ru, а пока смотрите наш фоторепортаж.
Комментарии
Свободу Николаю Платошкину и всем политзаключенным!