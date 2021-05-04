График работы мобильных пунктов вакцинации от коронавируса изменили в Барнауле

График работы мобильных комплексов вакцинации от ковида в Барнауле скорректировали из-за майских праздников, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
С 4 мая с 10 до 16 часов можно поставить прививку у торговых центров "Пионер" (пр. Ленина, 102в) и "Весна" (ул. Малахова, 86в). Кроме того, 8, 9 и 10 мая в эти же часы будет работать прививочный пункт на площади Сахарова.
На сегодня в крае 123 тысячи человек уже полностью привиты от коронавируса, а 71 тысяча человек получили только одну из двух прививок.
В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 67 случаев COVID-19, еще пять пациентов скончались. Общее число инфицированных в регионе выросло почти до 50 тысяч человек, а количество смертей достигло 2995.
Комментарии