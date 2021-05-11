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Зрители этапа Кубка мира по гребле в Барнауле смогут выиграть три машины и квартиру

, ИА "Амител"
Крутейший спортивный турнир в истории края пройдёт с 20 по 23 мая
Фото: сайт Барнаула

Фото: сайт Барнаула

Во время этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле, который пройдёт с 20 по 23 мая, среди зрителей турнира разыграют множество призов. В том числе три автомобиля и одну квартиру.

Как поучаствовать в розыгрыше?

Как сообщают организаторы турнира, поучаствовать в лотерее можно на аллее, ведущей от входа на зрительскую территорию до трибуны. Там будет стоять специальная шопинг-зона – ряд киосков, где будут продаваться сувениры и продукция алтайских производителей. Чтобы выиграть приз, необходимо приобрести в одном из семи павильонов (№ 7,17, 27, 37, 47, 57, 67) с надписью "Товары розыгрыша" продукцию с символикой Кубка мира (футболки, бейсболки, брелоки и т. д.) на сумму не менее 500 рублей (одним чеком). Вывески на этих павильонах будут красного цвета (на всех остальных – синего). После этого зритель турнира по гребле должен подойти к киоску № 77 с надписью "Чек сдай на розыгрыш", на обратной стороне своего чека за покупку товаров с символикой написать фамилию, имя и номер телефона, и опустить чек в большой прозрачный куб. Призы обещают разыгрывать несколько раз в течение дня.

Как добраться до гребного канала?

Во II этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ примут участие около 400 спортсменов из 56 стран мира. Во время барнаульского этапа Кубка мира будет разыграно шесть лицензий на Олимпиаду в Токио.

На трибуну пустят только зрителей с билетами. Их, кстати, можно купить на сайте Kassy.ru. Кроме того, в дни Кубка мира приобрести билеты можно будет на Речном вокзале.

Отметим, что от Речного вокзала до места проведения соревнований и обратно будут курсировать бесплатные автобусы (по предъявлению билета на Кубок мира) с 07:30 до 20:00. Всего запланировано по 68 рейсов ежедневно. Ещё один вариант добраться общественным транспортом – электричка от вокзала Барнаул.

Личный транспорт на гребной канал допускать не будут.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

11.05.2021 12:52
- гость -

БЕСПЛАТНЫЙ СЫР, ТОЛЬКО В МЫШЕЛОВКЕ

11.05.2021 13:03
- гость -

Квартиру надеюсь в Барнауле?

11.05.2021 13:05
урра! греби изо всех сил

розыгрыш по схеме мария ра? призер в рукаве спрятан? участвовали, знаем... )))

11.05.2021 13:14
гость

Мне 42 года, я ни разу не встречал человека, который выиграл-бы в лотерею сумму более 1000 руб. Все мои знакомые то-же ни разу не встречали такого счастливчика. Я конечно понимаю, что круг моего общения не может претендовать на общероссийский охват, но если кто-то видел такого или знает через знакомых, отпишитесь плиз. Будет интересно.

11.05.2021 13:15
гость

ради одноразового события, столько там зелени уничтожили под парковки, трибуну и т.д., ещё гордятся этим, ну и времена

11.05.2021 13:18
Горожанин

Не верю.

11.05.2021 13:20
- гость -

Нью-Васюки (Ильф и Петров)) по 500 руб. лотерея, три авто и хата. Хихихи.

11.05.2021 13:23
- гость -

11.05.2021 13:14
гость

Нету таких. В России это лохотрон. В СССР еще возможно что то выигрывали. Сейчас проще подкупить какое нибудь СМИ и сказать что вот он Вася (актер театра музкомедии) победитель.

11.05.2021 13:28
- гость -

Это способ привлечь зрителей? Плохо билетики на греблю покупают?

11.05.2021 14:14
Марина

Добрый день всем,в 1986 у нас одноклассник выиграл квартиру в г.Алма-Ата на футбольном матче .Года 4 -5назад в магазине Новэкс сотрудница выиграла кухонный гарнитур за 220000,лет 15 назад при покупке велотренажера сотрудник выиграл путевку во Францию на двоих,,а в прошлом году у сотрудника был выигрыш в 1200000 в Русское лото,но у нас тысячи сотрудников, а выигрышей мало, но есть.

11.05.2021 14:32
- гость -

11.05.2021 13:14
гость
Мне 42 года, я ни разу не встречал человека, который выиграл-бы в лотерею сумму более 1000 руб.

Тоже не встречала и ни слышала. Сама МНОГО раз участвовала,но даже и 1000 не выигрывала)))

11.05.2021 14:47
гость

отличный лохотрон
сдай чек и никаких доказательств что выиграл твой чек у тебя не будет, какую бы ФИО не озвучили
вообще за людей не держат, откровенно обманывают

а розыгрыш на основании чего? где положение о розыгрыше, в котором все прописано

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