Дмитрий Губерниев приедет в Барнаул комментировать турнир по гребле

Известный журналист и комментатор телеканала "Матч" Дмитриев Губерниев приедет в Барнаул на II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдёт с 20 по 23 мая. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" рассказал министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев. Губерниев все три дня будет комментировать для зрителей все старты на соревнованиях.
"Это событие федерального уровня. Не так много подобных соревнований в России осталось в этом году. Поэтому мы ждём ВИП-гостей", – сказал министр.
Помимо Дмитрия Губерниева, ожидается также визит в Барнаул министра спорта России Олега Матыцина и руководителей Федерации гребли России.
Дмитрий Губерниев уже комментировал "Кубок чемпионов" по гребле, которая прошла в Барнауле осенью 2018 года. Тогда комментатор телеканала "Матч" несколько раз спускался со своей рубки в толпу. Барнаульцы выстраивались в очередь к нему, чтобы сделать селфи. Комментатор главного спортивного телеканала страны с удовольствием позировал. Успел Губерниев даже выставить несколько фото на своей странице в Instagram. В том числе – с барьеристом Сергеем Шубенковым, которого он назвал "звездой мирового спорта".
Поскольку соревнования международные, все объявления на гребном канале нужно было переводить на английский язык. Несколько девушек-волонтёров, помогавших Губерниеву, не всегда делали это правильно.
"Алтай, давай уже, учи английский", – шутил тогда комментатор.
Дмитрий Губерниев, до того как стал спортивным журналистом, профессионально занимался академической греблей. Однако на первом курсе института он получил серьёзную травму, и со спортивной карьерой пришлось завязать. Губерниев традиционно комментирует на телеканале "Матч" циклические виды спорта: греблю, биатлон, плаванье.
Во II этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ примут участие около 400 спортсменов из 56 стран мира. Во время барнаульского этапа Кубка мира будет разыграно шесть лицензий на Олимпиаду в Токио.
На трибуну пустят только зрителей с билетами. Их, кстати, можно купить на сайте Kassy.ru. Кроме того, в дни Кубка мира приобрести билеты можно будет на Речном вокзале.
Отметим, что от Речного вокзала до места проведения соревнований и обратно будут курсировать бесплатные автобусы (по предъявлению билета на Кубок мира) с 07:30 до 20:00. Всего запланировано по 68 рейсов ежедневно. Ещё один вариант добраться – на электричке от вокзала Барнаул.
Личный транспорт на гребной канал допускать не будут.
Комментарии
Губерниев кстати.Может здесь дружно золото возьмём, как в биатлоне норвежцы.
Платный вход, призы за покупки от 500р., а не просто как в первый раз, добраться только автобусом и электроном, без машины. Бинго прям.