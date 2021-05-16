Такой день. Первая майская гроза в Барнауле и гибель женщины при пожаре

В Барнауле прошла первая майская гроза. Она была недолгой, но впечатляющей. Местные жители поделились красивыми снимками.
Глава региона Виктор Томенко стал одним из зрителей спектакля "Царь Эдип" в заключительный день гастрольного тура Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, приуроченного к вековому юбилею театра. Губернатор рассказал о своих впечатлениях.
Тело женщины обнаружили под обрушившимися конструкциями частного дома после пожара на станции Озерки в Тальменском районе. Возгорание произошло ночью. К моменту прибытия спасателей огонь охватил дом и надворные постройки.
Непотушенный костёр стал причиной лесного пожара в Бийске. Чтобы ликвидировать горение, пришлось вызывать сотрудников МЧС.
Делегация Барнаула под руководством замглавы администрации города по социальной политике Александра Артемова специально прибыла на подмосковную авиабазу Кубинка, чтобы поздравить группы высшего пилотажа "Стрижи" и "Русские витязи" с юбилеем. Им исполняется 30 лет.
Алтайские спортсмены вошли в состав сборной России. Воспитанника бийской спортшколы "Зелёный клин" волейболиста Ильяса Куркаева пригласили в национальную команду для подготовки к Лиге наций. Биатлонист из Заринска Даниил Серохвостов отправится в составе сборной в Болгарию, где спортсмены будут готовиться к выступлению на Олимпийских играх.
Девять пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 3101. При этом к сегодняшнему дню 215 962 жителя Алтайского края сделали прививку от ковида. Из них 167 377 человек поставили оба компонента, 48 585 – только один.
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