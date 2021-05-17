Два случая COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки

За минувшие сутки в Республике Алтай выявили два случая COVID-19, оба – в Горно-Алтайске. Всего в регионе зарегистрировано 16 895 заражений, сообщает оперативный штаб.
Новых смертей на сегодня в республике не зафиксировали. Всего там насчитали 275 летальных исходов из-за коронавируса, 236 человек из этого числа умерли непосредственно от ковида.
За весь период в регионе выздоровел 16 561 пациент. При этом за прошедшие сутки из больниц никого не выписали.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как закончить пандемию коронавируса. Там отметили, что для улучшения эпидситуации необходимо, чтобы популяционный иммунитет составлял не менее 60-70%, а потому сейчас самое время пройти вакцинацию.
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