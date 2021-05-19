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Губерниев, розыгрыш машин и гребля: 12 причин не пропустить Кубок мира в Барнауле

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Город готовится принять крупнейшие спортивные соревнования в истории. Объясняем, почему это круто
Фото: сайт Барнаула

Фото: сайт Барнаула

II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдёт на барнаульском гребном канале с 20 по 23 мая. В соревнованиях примут участие около 400 спортсменов из 56 стран мира. Спортивного турнира такого высокого уровня Алтайский край и Барнаул ещё не принимали в своей истории. Этап Кубка мира может встать в ряд с такими важными для города историческими событиями, как основание меде-сереброплавильного завода или появление первой электростанции в 1900 году. Объясняем, почему Кубок мира по гребле – круто и поэтому его нельзя пропустить.

Новый канал

По случаю исторического события довели до совершенства барнаульский гребной канал. Сейчас он один из лучших в мире. Об этом серьёзно говорят сами спортсмены. Для Кубка мира построили обводной канал с мостовым переходом и современные и удобные трибуны на несколько тысяч человек, а также благоустроили территорию. На это ушло несколько сотен миллионов рублей, но инвестиции можно отбить турнирами, которые в будут проводить в Барнауле после Кубка мира. Кстати, алтайский гребной канал станет площадкой для подготовки нашей сборной к Олимпиаде в Токио.

Стройка на 50 лет

В будущем, после этапа Кубка мира, здесь планируют провести чемпионат Европы и чемпионат мира. Также на канале можно будет купаться, отдыхать и рыбачить. Для этого даже сделают новый искусственный водоём. Этот объект на ближайшие 50 лет станет центром не только спорта в городе, но и местом для семейного отдыха. Кроме того, на базе школы имени Константина Костенко могут заниматься дети со всего региона. Алтайский край благодаря новой инфраструктуре может стать столицей гребли страны.

О Барнауле узнают во всём мире

На Алтай прилетят сотни спортсменов со всего мира: от Эквадора, Анголы до Сингапура и Ирана. Не приехали из-за пандемии спортсмены из Новой Зеландии и Австралии. Остальные же гости узнают, что в Сибири есть такой прекрасный город, как Барнаул.

Барнаул украсили

Во время Олимпиады 1980 года из Москвы выслали всех проституток, бомжей и преступников. Знаменитая зачистка накануне Игр превратила столицу в стерильное место: без нищих, хулиганов и даже без детей. Конечно, Барнаул так зачищать никто не стал, но краевая столица сильно преобразилась перед этапом Кубка мира. В городе появились красивые баннеры, много флагов, а сами улицы очистили от мусора.

Гребля – это интересно!

Многие думают, что гребля – невероятно скучный вид спорта, мол, что такого в том, как люди монотонно гребут веслами. Также есть мнение, что этот вид спорта проигрывает в деньгах и внимании болельщиков футболу, хоккею или баскетболу. Однако это не верно. Достаточно посмотреть фрагмент фильма "Социальная сеть" Дэвида Финчера и убедиться, что гребля – невероятно интересно и увлекательно.

Барнаул, а не Копенгаген

Алтайский край мог лишиться права принимать престижный турнир. Столица Дании – Копенгаген – могла забрать себе турнир и возможность состязаться звёздам мировой гребли. Однако Международная федерация гребли сделала выбор в пользу столицы Алтайского края. Барнаул стал первым городом в Азии, где пройдёт Кубок мира по гребле.

Шесть путёвок на Олимпиаду

Во время барнаульского этапа Кубка мира будет разыграно шесть лицензий на Олимпиаду в Токио. Это значит, что на Алтай приедут лучшие из лучших спортсменов. До Олимпиады осталось около трёх месяцев. Ставки очень высоки, поэтому у барнаульцев и гостей города будет возможность наблюдать за борьбой на квоты в Токио.

Дмитрий Губерниев

Один из главных комментаторов страны, звезда "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев все три дня будет комментировать для зрителей все старты на соревнованиях. До того как стать спортивным журналистом, он профессионально занимался академической греблей. Однако на первом курсе института получил серьёзную травму, и со спортивной карьерой пришлось завязать. Губерниев традиционно комментирует на телеканале "Матч ТВ" циклические виды спорта: греблю, биатлон, плавание.

Барнаул увидят по всему миру

Турнир покажут в 72 странах мира. У соревнований будет основной вещатель – телеканал "Матч ТВ".

Много почётных гостей

На турнир такого серьёзного ранга приедут звёзды спорта со всего мира. Обещают и визит министра спорта страны Олега Матыцина, от которого зависит, например, получит ли Алтайский край дополнительные деньги на развитие спорта в ближайшие годы или нет. Кстати, чиновник уже помог: именно из федерального бюджета выделили 300 миллионов рублей на закупку лодок для спортсменов. После Кубка мира часть инвентаря останется в нашем крае.

Также ожидается визит таких известных гостей, как Вячеслав Фетисов, Владимир Шаманов, Александр Карелин.

Бесплатные машины и квартира

Да, во время турнира вас ждёт много приятных бонусов. Например, среди зрителей турнира разыграют множество призов. В том числе три автомобиля и одну квартиру. Поучаствовать в лотерее можно на аллее, ведущей от входа на зрительскую территорию до трибуны. Там будет стоять специальная шопинг-зона – ряд киосков, где будут продаваться сувениры и продукция алтайских производителей. Чтобы выиграть приз, необходимо приобрести в одном из семи павильонов (№ 7,17, 27, 37, 47, 57, 67) с надписью "Товары розыгрыша" продукцию с символикой Кубка мира (футболки, бейсболки, брелоки и т. д.) на сумму не менее 500 рублей (одним чеком).

Деньги, деньги и ещё раз деньги

Подобные турниры – возможность заработать принимающей стороне. Так, гости мероприятия остановятся в 39 гостиницах, в которых общее количество номерного фонда превышает 3,5 тысячи. Речь идёт не только о Барнауле, но и о районных средствах размещения, которые находятся от краевой столицы на минимальном отдалении – Новоалтайск и Первомайский район. Гостиницы получат – особенно это ценно в эпоху пандемии – миллионы рублей. Также будут в плюсе рестораны и кафе города.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

19.05.2021 07:20
- гость -

Проституток сменили баннеры - красота!!! Хе-хе

19.05.2021 07:38
- гость -

Очень хороший советский фильм 1966-го года "Королевская регата".

19.05.2021 07:40
- гость -

Во время Олимпиады 1980 года из Москвы выслали всех проституток, бомжей и преступников.

В 2021 году во время этапа Кубка мира по гребле в Барнауле не могут отремонтировать мост и вместо 5 км из центра по прямой надо ехать в объезд 25 км...

19.05.2021 07:48
- гость -

Ехайте на электричке про прямой.И к тому же за 20 рублей.

19.05.2021 08:01
ППКошмариков

Если будет бесплатное пиво, и тёлки, припрёмся всем колхозом, а так кому оно надо

19.05.2021 08:01
Виктор

Тут как раз на эти дни устанавливается промозглая погода. В дождь с ветром и грести, и смотреть — это совсем не то, как под солнцем.

Может быть, есть возможность перенести чемпионат на три дня позже, когда погоду обещают хорошую?

19.05.2021 08:23
- гость -

перенести чемпионат на три дня позже


все доп.расходы на ком? любой каприз за Ваши деньги

19.05.2021 08:23
гость

Статья зачот. Прямо как известное произведение Ильфа и Петрова, эпизод про Нью-Васюки перечитал.... А там, как знать, может быть, лет через восемь состоится первый в истории мироздания междупланетный турнир по гребле!

19.05.2021 08:30
Виктор

19.05.2021 08:23
- гость -

Ну я открыл ГисМетео. Завтра обещают днём +12 и дождь. Такая погода может смазать ощущение праздника у зрителей. И гребцам сложнее, чем при +26 и ясном небе

19.05.2021 08:31
- гость -

19.05.2021 08:01
Виктор
Тут как раз на эти дни устанавливается промозглая погода. В дождь с ветром и грести, и смотреть — это совсем не то, как под солнцем.

20-21-го +10+13, без осадков, облачно с прояснениями. Погода как погода.

19.05.2021 08:36
- гость -

У соревнований будет основной вещатель – телеканал "Матч ТВ".
Вы ж вчера сами написали, что они в пролете.

19.05.2021 08:38
- гость -

грести лучше конечно при +13, а вот смотреть - при +26

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